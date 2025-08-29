یک نفر در واژگونی برلیانس محور ایوانکی-شریف آباد جان باخت

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه واژگونی خودرو برلیانس کیلومتر چهار محور ایوانکی-شریف آباد به هلال احمر گزارش شد، ابراز داشت: بلافاصله تیم امداد گران پایگاه ایوانکی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه متأسفانه یک نفر در این حادثه جان باخت، افزود: عملیات رها سازی برای متوفی انجام و پیکر فرد به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه حادثه یک مصدوم نیز برجای گذاشت، بیان کرد: بعد از انجام اقدامات اولیه مصدوم توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافت.