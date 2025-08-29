  1. استانها
  2. سمنان
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۳۲

یک نفر در واژگونی برلیانس محور ایوانکی-شریف آباد جان باخت

یک نفر در واژگونی برلیانس محور ایوانکی-شریف آباد جان باخت

سمنان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از واژگونی خودرو برلیانس در محور ایوانکی-شریف آباد خبر داد و گفت: متاسفانه یک نفر در این حادثه جان باخت.

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه واژگونی خودرو برلیانس کیلومتر چهار محور ایوانکی-شریف آباد به هلال احمر گزارش شد، ابراز داشت: بلافاصله تیم امداد گران پایگاه ایوانکی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه متأسفانه یک نفر در این حادثه جان باخت، افزود: عملیات رها سازی برای متوفی انجام و پیکر فرد به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه حادثه یک مصدوم نیز برجای گذاشت، بیان کرد: بعد از انجام اقدامات اولیه مصدوم توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافت.

کد خبر 6573589

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها