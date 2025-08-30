  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۱

انجام ۲۴ عملیات امدادی هلال‌احمر تهران در یک هفته

انجام ۲۴ عملیات امدادی هلال‌احمر تهران در یک هفته

معاون امدادونجات جمعیت هلال احمر استان تهران، از اجرای ۲۴ عملیات امدادی توسط نیروهای عملیاتی این جمعیت در بازه زمانی اول تا هفتم شهریورماه ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رضایی معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان تهران، با اشاره به نوع حوادث گفت: در این مدت ۸ مورد حادثه ترافیکی، ۴ مورد تجمعات انبوه، ۲ مورد حادثه کوهستان و ۷ مورد مراجعه حضوری ثبت و پوشش داده شده است.

رضایی افزود: برای این عملیات‌ها ۴۶ تیم عملیاتی با پشتیبانی ۴ دستگاه خودروی عملیاتی و ۱۳ دستگاه آمبولانس وارد عمل شدند و در مجموع ۲۱۵ نیروی امدادی به حادثه‌دیدگان خدمات‌رسانی کردند.

به گفته معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان تهران، در مجموع این حوادث ۸۴ نفر دچار حادثه شدند که از این تعداد ۷۵ نفر مصدوم بودند. همچنین ۲ نفر در صحنه حادثه جان خود را از دست دادند، ۵۳ نفر به صورت سرپایی درمان شدند و ۱۳ نفر برای ادامه درمان توسط نیروهای عملیاتی هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.

کد خبر 6574788

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها