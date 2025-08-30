به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رضایی معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان تهران، با اشاره به نوع حوادث گفت: در این مدت ۸ مورد حادثه ترافیکی، ۴ مورد تجمعات انبوه، ۲ مورد حادثه کوهستان و ۷ مورد مراجعه حضوری ثبت و پوشش داده شده است.

رضایی افزود: برای این عملیات‌ها ۴۶ تیم عملیاتی با پشتیبانی ۴ دستگاه خودروی عملیاتی و ۱۳ دستگاه آمبولانس وارد عمل شدند و در مجموع ۲۱۵ نیروی امدادی به حادثه‌دیدگان خدمات‌رسانی کردند.

به گفته معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان تهران، در مجموع این حوادث ۸۴ نفر دچار حادثه شدند که از این تعداد ۷۵ نفر مصدوم بودند. همچنین ۲ نفر در صحنه حادثه جان خود را از دست دادند، ۵۳ نفر به صورت سرپایی درمان شدند و ۱۳ نفر برای ادامه درمان توسط نیروهای عملیاتی هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.