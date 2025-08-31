تمرین مشترک ملی پوشان تکواندو ایران با پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی تکواندو پاکستان از امروز یکشنبه نهم شهریورماه تمرینات مشترک خود را به مدت سه روز با تیم ملی ایران در خانه تکواندو آغاز کرد.
این تمرینات مشترک با هدف ارتقاء سطح فنی و آمادهسازی بهتر برای رویدادهای پیشرو از جمله رقابت های قهرمانی جهان چین برگزار میشود. هدایت تیم ملی پاکستان را یوسف کرمی، قهرمان سابق تکواندو جهان و المپیک بر عهده دارد.
گفتنی است در نخستین روز از این اردوی مشترک، هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو با حضور در محل تمرین از نزدیک نظارهگر تمرینات بود و دقایقی با اعضای دو تیم به گفتوگو پرداخت.
نظر شما