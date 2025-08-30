سرهنگ پرویز رضایی‌نسب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی ساینا در محور پیش‌قلعه–آق‌مزار، مأموران انتظامی و پلیس راه به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد که خودرو به دلیل عدم توجه به جلو و ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه از جاده خارج و واژگون شده است. در این حادثه راننده جان خود را از دست داد و سرنشین خودرو مجروح شد.

سرهنگ رضایی‌نسب با ابراز همدردی با خانواده متوفی، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و توجه به مقررات رانندگی، سفری ایمن داشته باشند.