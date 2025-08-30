  1. استانها
  2. گلستان
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۰۲

عامل چاقوکشی وقدرت نمایی درعلی آباد کتول دستگیرشد

علی آباد-فرمانده انتظامی شهرستان علی آبادکتول از دستگیری عامل نزاع وچاقوکشی همراه با قدرت نمایی دراین شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین نوروزی اظهار کرد: در پی وقوع نزاع و درگیری همراه با چاقوکشی علیه شهروندان، موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ سنگدوین این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات تخصصی عامل اصلی نزاع و چاقوکشی در شهرستان شناسایی که پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در یک اقدام غافلگیرانه در مخفیگاه خود دستگیر شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهم تعدادی سلاح سرد قمه و چاقو کشف و پس از تکمیل پرونده به مرجع قضائی ارسال شد.

نوروزی اظهار کرد: از عموم شهروندان تقاضا می‌شود که در صورت مشاهده و مواجهه با هرگونه موارد مشکوک موضوع را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

