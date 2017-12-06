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۱۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۲۶

دیدار کارگزاران حج و زیارت استان لرستان با رییس سازمان حج و زیارت

دیدار کارگزاران حج و زیارت استان لرستان با رییس سازمان حج و زیارت

 جمعی از کارگزاران حج و زیارت استان لرستان به همراه نمایندگان دفاتر زیارتی این استان با رییس سازمان حج و زیارت در تهران دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حج و زیارت در این دیدار موضوعات مختلف از جمله روند فعالیت دفاتر زیارتی و برنامه های آن برای اعزام های آینده به اماکن زیارتی هدف، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 حمید محمدی رییس سازمان حج و زیارت در این دیدار با اشاره به لزوم انسجام و هماهنگی بیشتر در اجرای برنامه های پذیرش، آموزش، اعزام و خدمت رسانی به زائر، تاکید کرد؛ سازمان حج و زیارت تلاش کرده با افزایش کیفیت و تنوع در خدمات، جذابیت و رفاه بیشتری برای زائران فراهم کند که این نقطه قوت این سازمان در خدمت رسانی به زائران به شمار می آید.

کد مطلب 4164860

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