دیدار کارگزاران حج و زیارت استان لرستان با رییس سازمان حج و زیارت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حج و زیارت در این دیدار موضوعات مختلف از جمله روند فعالیت دفاتر زیارتی و برنامه های آن برای اعزام های آینده به اماکن زیارتی هدف، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

حمید محمدی رییس سازمان حج و زیارت در این دیدار با اشاره به لزوم انسجام و هماهنگی بیشتر در اجرای برنامه های پذیرش، آموزش، اعزام و خدمت رسانی به زائر، تاکید کرد؛ سازمان حج و زیارت تلاش کرده با افزایش کیفیت و تنوع در خدمات، جذابیت و رفاه بیشتری برای زائران فراهم کند که این نقطه قوت این سازمان در خدمت رسانی به زائران به شمار می آید.