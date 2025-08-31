آغاز عملیات اجرایی ۳ نیروگاه خورشیدی در دشتی

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی شنبه شب در این آئین با تقدیر از اقدامات دولت چهاردهم در زمینه رفع ناترازی برق اظهار کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی از برنامه‌های مهم دولت است که با جدیت در سطح شهرستان دنبال می‌شود.

وی افزود: در هفته دولت امسال عملیات اجرایی ۱۴ نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی در نقاط مختلف شهرستان دشتی آغاز شده است که تکمیل آنها می‌تواند نقش مهمی در رفع ناترازی برق ایفا کند.

فرماندار دشتی با بیان اینکه امیدواریم این پروژه‌ها تا پیش از فصل تابستان سال آینده تکمیل و وارد مدار شود؛ خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این نیروگاه‌ها علاوه بر تأمین پایدار انرژی، زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در شهرستان خواهد بود.