آغاز عملیات اجرایی ۲ نیروگاه خورشیدی در بخش کاکی دشتی

بوشهر- همزمان با هفته دولت عملیات اجرایی دو نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۶ مگاوات و با اعتبار ۲۱۰ میلیارد تومان در بخش کاکی شهرستان دشتی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی دوشنبه شب در این مراسم ضمن تبریک هفته دولت اظهار داشت: در هفته دولت ۱۴ نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس در سه بخش مرکزی؛ کاکی و شنبه و طسوج با ظرفیت ۴۲ مگاوات احداث می‌شود.

رضا مقاتلی افزود: امیدواریم تا پیش از تابستان سال آینده این طرح‌ها تکمیل و به بهره‌برداری برسد که هدف اصلی آن رفع ناترازی برق در منطقه است.

مقاتلی خاطرنشان کرد: دولت مصمم است برای رفع ناترازی برق از هیچ تلاشی دریغ نکند و لازم می دانم از همه دستگاه‌های اجرایی که در اجرای این طرح‌ها مشارکت داشتند قدردانی کنم..

