همزمان با نهم ربیع الاول؛

اجتماع بزرگ مردمی «عید بیعت با امام عصر (عج)» در بیرجند برگزار می‌شود

بیرجند-مدیر مجتمع مهدیاران خراسان جنوبی گفت: اجتماع بزرگ مردمی «عید بیعت با امام عصر (عج)» در بیرجند سه شنبه نهم ربیع الاول برگزار می شود.

حجت کفاشی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجتماع بزرگ مردمی «عید بیعت با امام عصر (عج)» امسال نیز همزمان با سراسر کشور و با حضور گسترده مردم مؤمن و انقلابی در بیرجند برگزار خواهد شد.

مدیر مجتمع مهدیاران خراسان جنوبی با بیان اینکه شعار امسال این اجتماع «مبارزه با اسرائیل؛ آزمون منتظران» انتخاب شده است، افزود: محور اصلی مراسم با عنوان «عهد می‌بندم» برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان بار دیگر پیمان وفاداری خود را با حضرت ولی‌عصر (عج) تجدید خواهند کرد.

کفاشی با اشاره به حضور سخنرانان و مداحان مطرح کشور در این اجتماع ادامه داد: حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی طباخیان به عنوان سخنران اصلی حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه اجرای برنامه به آقای علیرضا کوچی خواهد بود، افزود: همچنین مداحان اهل بیت (ع) از جمله کربلایی سید ابوالفضل حسینی و علی اکبر موسایی در این مراسم به اجرای برنامه می‌پردازند.

مدیر مجتمع مهدیاران خراسان جنوبی با بیان اینکه رونمایی از یک سرود جدید خواهیم داشت، خاطرنشان کرد: اجتماع امسال سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه رأس ساعت ۱۵:۳۰ در میدان اجتماع شهرداری، برگزار می‌شود.

وی افزود: با همکاری هیئات مذهبی و گروه‌های جهادی، موکب‌های پذیرایی، فرهنگی، رسانه‌ای، کودک و پاسخگویی به شبهات در محل برپایی مراسم مستقر خواهند شد تا فضای مناسبی برای حضور خانواده‌ها و اقشار مختلف مردم فراهم شود.

کفاشی در پایان از عموم مردم ولایتمدار خراسان جنوبی دعوت کرد با حضور پرشور خود، این اجتماع بزرگ مردمی را رونق بخشیده و بیعتی دوباره با حضرت ولی‌عصر (عج) رقم بزنند.

