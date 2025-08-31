برپایی عزاداری شهادت امام حسن عسکری (ع) و جشن امامت امام زمان(عج)در قم

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج)، مجمع عاشقان حضرت محسن (ع) برنامههای ویژهای را برای سوگ و شادی این ایام تدارک دیده است.
بر این اساس، مراسم شب شهادت امام حسن عسکری (ع) روز یکشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۴ با سخنرانی استاد بندانی نیشابوری و مرثیهسرایی کربلایی سجاد محمدی برگزار میشود.
همچنین آئین شام شهادت روز دوشنبه ۱۰ شهریورماه با سخنرانی استاد سید حسین مؤمنی و مداحی حاج محمدرضا بذری در همان مکان برپا خواهد شد.
در ادامه، مراسم جشن آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) روز سهشنبه ۱۱ شهریورماه با سخنرانی استاد میرزا محمدی، دکلمهخوانی کربلایی محمد سادهخو و مدیحهسرایی حاج سیدرضا تحویلدار برپا میشود.
تمامی این برنامهها هر شب از ساعت ۲۰:۳۰ در حسینیه شهدا، خیابان شهدا (صفاییه) قم برگزار خواهد شد و حضور برای عموم برادران و خواهران آزاد است.
