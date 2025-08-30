مسجد جمکران میزبان مراسم سوگواری سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)

حجتالاسلام والمسلمین مهدی حسینآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامههای تدارک دیدهشده سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) در شب و روز هشتم ربیعالاول اظهار کرد: مراسم از شامگاه یکشنبه پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین دکتر ناصر رفیعی و مرثیهسرایی حاج مهدی رسولی در مسجد امام علی (ع) آغاز میشود.
وی افزود: در روز شهادت یازدهمین امام شیعیان، دوشنبه ۱۰ شهریورماه، برنامهها از ساعت ۸ صبح با قرائت زیارت امام حسن عسکری (ع) به امامت اینجانب آغاز خواهد شد و در ادامه دستههای عزاداری و هیئات مذهبی از میدان آلیاسین و انتهای بلوار پیامبر اعظم (ص) به سمت آستان مقدس حرکت کرده و در سوگ امام معصوم به عزاداری خواهند پرداخت.
معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران خاطرنشان کرد: مجلس عزاداری اصلی ظهر هشتم ربیعالاول، پس از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر با سخنرانی آیتالله سید مهدی میرباقری و مرثیهخوانی سید رضا نریمانی برگزار خواهد شد.
حسینآبادی همچنین از برگزاری ویژهبرنامههای سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) در شامگاه دوشنبه خبر داد و گفت: این مراسم پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء در فضای معنوی آستان مقدس جمکران برگزار خواهد شد.
