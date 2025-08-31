۲۸۰ ملک مازاد و مولدساز در کردستان شناسایی شد

آزاد مرادیان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مجموع منابع خزانه استان در سال گذشته هفت هزار میلیارد تومان بود که چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد آن منابع استانی و سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان دیگر منابع ملی بوده است.
به گفته وی، تنها ۲۵ درصد این منابع تخصیص یافت اما تا پایان دوره، تمامی آن هزینه شد.
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین کردستان تصریح کرد: منابع هزینهای استان در سال گذشته یکهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود که به طور کامل تحقق یافت.
اجرای حساب واحد خزانه و کاهش رسوب بانکی
مرادیان با اشاره به اجرای طرح «حساب واحد خزانه» افزود: پیشتر سه هزار و ۷۹۱ حساب بانکی دستگاههای اجرایی استان فعال بود که منجر به بینظمی مالی میشد اما اکنون این حسابها به بانک مرکزی منتقل و به ۷۰۹ حساب کاهش یافته است.
وی هدف از این اقدام را ایجاد انضباط مالی، شفافسازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت عنوان کرد.
وی ادامه داد: در این روند مقرر شد هر اداره تنها هفت حساب داشته باشد تا از رسوب نقدینگی جلوگیری شود و تخصیص اعتبار بر اساس گردش مالی و اولویت پروژهها صورت گیرد.
رئیس خزانه معین کردستان یادآور شد: اعتبار به معنای نقدینگی در حساب دستگاهها نیست، بلکه به میزان هزینهکرد دستگاهها واریز میشود تا از رسوب منابع جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: در این فرآیند، مبلغ در حساب خزانه در گردش بوده و بر اساس نیاز دستگاههای اجرایی نقدینگی آزاد میشود.
مرادیان با اشاره به استفاده از اسناد خزانه بهعنوان ابزار پرداخت اعتبار، گفت: بهرهگیری از ظرفیت اوراق خزانه در روابط میان پیمانکاران و دستگاههای اجرایی به جذب مازاد اعتبارات استان کمک کرده است.
وی خاطرنشان کرد: سیاست اصلی خزانه، صفر کردن رسوب حسابهای بانکی دستگاههای اجرایی بود که در نتیجه آن ۳۲۸ حساب شامل ۳۸ حساب هزینهای، ۹۴ حساب تملک دارایی سرمایهای، ۵۹ حساب سایر منابع، ۱۲۳ حساب سپرده و ۱۴ حساب معین خزانه ساماندهی شد.
مرادیان با اشاره به تحقق ۹۳ درصدی منابع ملی و استانی پیشبینی شده در سال گذشته، گفت: درآمدهای استانی نیز تقریباً به طور کامل محقق شده است.
نقش مولدسازی در توسعه پروژههای عمرانی استان
وی با تأکید بر نقش مولدسازی در تحول مالی استان افزود: تاکنون ۳۰ هزار سند در سامانه دولت ثبت و اغلب آنها تکبرگ صادر شده است.
وی اعلام کرد: همچنین حاصل فروش ۶۰ ملک مازاد دولت در کردستان به ارزش ۲۶۰ میلیارد تومان صرف تکمیل پروژههای نیمهتمام شد.
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین کردستان گفت: در مجموع ۲۸۰ ملک مازاد در استان شناسایی شده که شامل ۱۲۹ ملک ارسالشده به سازمان خصوصیسازی، ۹۳ ملک دارای مصوبه هیئت عالی مولدسازی، ۵۴ ملک تغییر کاربری دادهشده و ۲۵ ملک ارزشگذاری شده است.
مرادیان خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۷ طرح سرمایهگذاری خارجی در استان مجوز رسمی سازمان سرمایهگذاری را دریافت کرده و برای ۴۰ فرصت سرمایهگذاری نیز مطالعه انجام شده است.
وی اذعان کرد: همچنین ۶۷ مجوز بینام برای سه دستگاه جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی و گردشگری صادر شده است.
