۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۲۳

رئیس دادگستری شهرستان بستک معارفه شد

بندرعباس-با حکم رئیس قوه قضائیه سیامک ابراهیمی به عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان بستک منصوب و معارفه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ آئین تودیع و معارفه رئیس دادگستری شهرستان بستک با حضور مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و دیگر مسئولان شهرستان بستک در سالن اجتماعات مسجد جامع بستک برگزار شد.

در این آئین بر اساس حکمی که رئیس قوه قضائیه صادر کرده است سکان ریاست دادگستری شهرستان بستک به «سیامک ابراهیمی» سپرده شد.

همزمان با این تغییر، از خدمات «محمدرضا قلندری»، رئیس پیشین دادگستری شهرستان بستک، تقدیر به عمل آمد.

قلندری پس از این مراسم، مسئولیت جدید خود را به عنوان معاون مجتمع حقوقی شماره یک بندرعباس آغاز خواهد کرد.

