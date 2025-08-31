پروژه آبرسانی به روستاهای النجه و گنجه اسدآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد بختیاری‌فر صبح یکشنبه با اشاره به پروژه آبرسانی به روستاهای النجه و گنجه شهرستان اسدآباد اظهار کرد: برای اجرای این طرح بیش از پنج و نیم میلیارد تومان هزینه شده در این پروژه یک حلقه چاه به عمق ۱۴۰ متر حفر و تجهیز شد تا آب شرب پایدار برای اهالی این دو روستا تأمین شود.

وی افزود: اعتبار لازم برای اجرای پروژه از محل مسئولیت اجتماعی وزارت نفت تأمین شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان با تأکید بر اینکه آبرسانی به روستاها یکی از زیرساخت‌های اصلی توسعه در مناطق محروم است، گفت: تأمین آب پایدار علاوه بر ارتقای سطح بهداشت و سلامت، سبب ماندگاری جمعیت در روستاها و کاهش مهاجرت به شهرها می‌شود.

وی در پایان تصریح کرد: دسترسی پایدار به آب سالم، زمینه رونق کشاورزی، ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه اقتصادی را در مناطق روستایی فراهم می‌کند.