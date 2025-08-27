  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۸

آبرسانی به مجتمع روستایی «حسن‌سو» به بهره‌برداری رسید

بجنورد- طرح آبرسانی به مجتمع روستایی حسن‌سو به بهره‌برداری رسید و مشکل آب شرب این منطقه برای بیش از ۶۰۰ نفر برطرف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه آبرسانی به مجتمع روستایی حسن‌سو پیش از ظهر چهارشنبه با حضور بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی به بهره‌برداری رسید.

این طرح با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد ریال اجرا شده و دسترسی پایدار به آب شرب سالم را برای ۶۲۲ نفر از روستاییان این منطقه فراهم کرده است.

استاندار خراسان شمالی در این مراسم با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های آبرسانی در مناطق روستایی گفت: توسعه پایدار روستاها و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان از اولویت‌های اصلی دولت است و تلاش می‌کنیم با اجرای پروژه‌های مشابه، مشکلات حوزه آب شرب در سراسر استان برطرف شود.

وی افزود: تأمین آب سالم و پایدار، علاوه بر افزایش رفاه عمومی، زمینه‌ساز رونق تولید و تثبیت جمعیت در روستاها خواهد بود.

