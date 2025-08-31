به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، مستند «لعبتباز» به تهیهکنندگی و کارگردانی پوریا نوری، همزمان با روز جهانی صلح در بیست و سومین دوره جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی «شارلویل مزیر» در کشور فرانسه به نمایش درمیآید.
جشنواره نمایش عروسکی «شارلویل مزیر»، Charleville-Mézières یکی از بزرگترین و معتبرترین فستیوالهای بینالمللی نمایش عروسکی و هنرهای نمایشی در جهان محسوب میشود. همزمان با روز جهانی صلح، سازمان یونیمای جهانیUNIMA، قدیمیترین سازمان بینالمللی نمایشگران عروسکی در جهان، در جشنواره «شارلویل مزیر»، برنامه «باغ صلح» را برگزار میکند و در جلسه افتتاحیه، مستند «لعبتباز» به نمایش درمیآید.
در متن یونیما برای این نمایش آمده است: «باغ صلح» که تحت ارزشهای یونیما، از حقوق اساسی بشر مندرج در اعلامیه جهانی یونسکو حمایت میکند، برگزار میشود. این گردهمایی برای تجلیل از حق هر فرد برای صلح است. در این دوران پرآشوب، ما گرد هم میآییم تا بشنویم، بفهمیم و بررسی کنیم که چگونه نمایش عروسکی میتواند به خیر عمومی کمک کند. بهعنوان بخشی از جلسه افتتاحیه یونیما در FMTM، «باغ صلح» به همکاران ما، هنرمندان نمایش عروسکی در معرض خطر، تقدیم خواهد شد. در این رویداد، فیلم «لعبتباز» ساخته پوریا نوری کارگردان ایرانی که زندگی آقای سیاوش ستاری، عروسکگردان را به تصویر میکشد، به نمایش درمیآید.
این رویداد از ۲۱ تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ مصادف با ۳۰ شهریور تا ۵ مهر در فرانسه برگزار میشود.
فیلم مستند «لعبتباز» روایتی از کوششهای سیاوش ستاری برای احیا و ادامه هنر «خیمهشببازی» است. هنری که در گذر زمان کمرنگ شده و رو به فراموشی است. مستند «لعبتباز» پاییز ۱۴۰۳ در گروه سینمایی «هنر و تجربه» اکران شد و هم اکنون روی پلتفرم هاشور در دسترس علاقهمندان است.
عوامل مستند «لعبتباز» عبارتند از: تهیهکننده و کارگردان: پوریا نوری، تدوین: فرید دغاغله، نویسنده: علی شمس، صداگذار: حسن شبانکاره، صدابردار نریشن: افشین ملکی، فیلمبردار: پوریا نوری، تصحیح رنگ و نور: امید هاشملو، طراح گرافیک: مهدی رایگانی، تیزر و موشن: مینا رحمانی، گروه عروسکی: سیاوش ستاری، ساینا ستاری، شهرزاد مبرهن، مریم تواسونی، سیاوش عظیمی، صفرعلی محمدزاده، سپهر رضایی، حامی: خانهموزه خیمهشببازی ایران و مشاور رسانهای: علی کشاورز.
