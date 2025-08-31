  1. دین و اندیشه
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۰۶

برنامه دروس خارج آیت الله رشاد در سال تحصیلی جدید

با آغاز سال تحصیلی جدید، دروس خارج فقه و اصول آیت‌الله رشاد با محوریت موضوعات فقه معاصر در حوزه علمیه امام رضا علیه‌السلام و مؤسسه آموزش عالی فقه و علوم انسانی امام رضا (ع) برگزار می شود.

برنامه این دروس به شرح زیر است:
• خارج اصول فقه با تمرکز بر مقاصد الشریعة، در روزهای زوج ساعت ۷ صبح در حوزه علمیه امام رضا علیه‌السلام برگزار می‌شود.
• خارج فقه القضاء با موضوع المحاکم الدولیة، در روزهای فرد ساعت ۷ صبح در همان مکان تدریس خواهد شد.
• خارج فقه السیاسة با بررسی فقه الحکومة، روزهای چهارشنبه ساعت ۱۵:۳۰ عصر در مؤسسه آموزش عالی فقه و علوم انسانی امام رضا علیه‌السلام برگزار می‌گردد.
• خارج فقه زیست‌فناوری با موضوع تلقیح مصنوعی، به صورت برخط و آنلاین، روزهای پنج‌شنبه یک ساعت و نیم پیش از اذان مغرب ارائه خواهد شد.

زمان آغاز رسمی این دروس ۲۹ شهریورماه اعلام شده است.

علاقه‌مندان جهت هماهنگی و دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۰۹۱۲۳۲۳۹۴۸۹ (احمدی) تماس حاصل نمایند.

سیده فاطمه سادات کیایی

