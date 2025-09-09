  1. اقتصاد
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۴۸

مستمری شهریور مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد

مستمری مددجویان سازمان بهزیستی مربوط به شهریورماه سال جاری و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان تحت پوشش و خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور مربوط به شهریور ماه ۱۴۰۴ به مبلغ ۸۳ هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال واریز شد.

بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، مستمری شهریور ماه سال جاری مددجویان کمیته امداد به مبلغ ۵۲ هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال به حساب کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز که از طریق آن سازمان به حساب مددجویان تحت پوشش پرداخت خواهد شد.

همچنین مستمری مددجویان و خانوارهای پشت نوبتی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به مبلغ ۳۰ هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال بطور مستقیم به حساب مددجویان واریز شد.

