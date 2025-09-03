به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، در جمع فعالان حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی، گفت: با اصلاح قیمت‌های منطقی و همکاری نزدیک تولیدکنندگان، می‌توان زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را پایدار و پاسخگو نگه داشت و کیفیت خدمات به بیماران را ارتقا داد.

وی با اشاره به تلاش‌ها برای مدیریت منابع دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها اظهار کرد: تخصیص منابع از صندوق توسعه ملی و مصوبات مجلس مسیر پرداخت‌ها را هموار کرده و با پیگیری‌های سازمان غذا و دارو، روند وصول بدهی‌ها در حال تسریع و بهبود است.

رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد: اصلاح قیمت‌ها با توجه به توان بیمه‌ها و مدارک مستند انجام می‌شود و تولیدکنندگان تشویق می‌شوند با حداقل سود منطقی فعالیت کنند تا زنجیره تولید مستمر و پایدار بماند.

پیرصالحی افزود: برابری میان دارو و تجهیزات پزشکی در بازدیدها، پرداخت‌ها و تخصیص منابع رعایت شده و سهم ارز تجهیزات پزشکی افزایش یافته است؛ ۱۰ درصد نیز برای شیرخشک اختصاص یافته تا دسترسی بیماران به این محصولات تضمین شود.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت با همکاری بانک‌ها و سازمان‌ها، نقد کردن اوراق و مدیریت ذخایر استراتژیک را با برنامه‌ریزی دقیق پیش می‌برد و اصلاح قیمت‌ها با مدارک مستند و منطق علمی انجام می‌شود.

پیرصالحی بر اهمیت همکاری نزدیک تولیدکنندگان، تشکل‌ها و سایر ذی نفعان تأکید کرد و گفت: صدای همه فعالان شنیده می‌شود و با مشارکت آنها، سیستم قابلیت اصلاح و چابک‌تر شدن دارد. همچنین حمایت قانونی در مجلس برای ارتقای حوزه پزشکی دنبال می‌شود تا فرآیند تأمین دارو و تجهیزات با کیفیت و سرعت بیشتری ادامه یابد.

رئیس سازمان غذا و دارو در پایان تصریح کرد: همکاری تولیدکنندگان با حداقل سود منطقی، اصلاح قیمت‌ها و هماهنگی فعالان، مسیر خدمت به بیماران را هموار می‌کند و پایداری و رونق زنجیره دارو و تجهیزات پزشکی را تضمین می‌کند.