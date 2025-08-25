اختصاص ۷۰۰ میلیون دلار برای تأمین ذخایر دارویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی گفت: برنامهریزیهای لازم برای خرید دارو و تجهیز انبارها در حال انجام است.
وی با تأکید بر اینکه نباید همه انبارها در تهران متمرکز شوند، افزود: ذخایر فعلی در برخی استانها محدود است و باید ظرفیتهای ذخیرهسازی در سراسر کشور افزایش یابد.
پیرصالحی بر ضرورت استفاده از فرصتهای مرزهای شرقی برای واردات دارو و کالاهای اساسی تأکید و تصریح کرد: توسعه روابط با کشورهای همسایه در اولویت برنامهها قرار دارد.
وی با اشاره به تجربه مدیریت بحران در جنگ ۱۲ روزه، گفت: از شرکتهای تولیدکننده خواستیم تولید را متوقف نکنند و حتی روز جمعه که روز آغاز جنگ بود، جلسه اضطراری با شرکتهای توزیع و تولید برگزار شد تا زنجیره تأمین قطع نشود.
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به هماهنگی با وزارت نفت برای تأمین سوخت خودروهای توزیع و کادر درمان، افزود: این تجربه باید به سایر استانها تعمیم یابد تا در شرایط بحرانی و عادی آماده باشیم.
وی، قاچاق معکوس دارو را یکی از چالشهای جدی دانست و گفت: پایین بودن قیمت دارو در ایران باعث قاچاق به کشورهای همسایه شده که کمبود داخلی را تشدید میکند. همچنین برخی داروها و اقلام آرایشی غیراستاندارد از طریق قاچاق وارد کشور میشوند که سلامت مردم را به خطر میاندازد.
پیرصالحی تأکید کرد: مقابله با این تهدیدها نیازمند همکاری همه دستگاهها است و نظارتها باید افزایش یابد.
وی در پایان گفت: در همکاری با وزارت صمت و گمرکات، آزمایشهای لازم بر کالاهای وارداتی انجام میشود تا از ورود داروها و محصولات غیراستاندارد جلوگیری شود. در شرایط خاص نیز مسیرهای سریعتری برای تأمین کالا از طریق مرزها پیشبینی شده است.
