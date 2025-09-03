چه کسانی در اولویت تأسیس داروخانه قرار دارند؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، علیرضا احمدنیا، با عنوان این مطلب که در آئین‌نامه جدید صدور مجوز داروخانه برای داروسازان در اولویت قرار دارد، افزود: داروسازان با سابقه و تخصص مرتبط سریع‌تر و با شرایط بهتری می‌توانند مجوز دریافت کنند، در حالی که افراد غیرمرتبط تنها به صورت محدود و مدیریت شده امکان تأسیس داروخانه دارند.

وی با تاکید بر جایگاه محوری داروسازان، افزود: داروسازان علاوه بر تأمین دارو، مسئولیت مهمی در ارتقای ایمنی و کیفیت درمان بر عهده دارند و نقش آنها در بهبود فرآیندهای درمانی بیماران غیرقابل انکار است.

احمدنیا با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ادامه داد: استفاده از سامانه‌های نسخه‌نویسی الکترونیک و اتوماسیون دارویی به کاهش خطاهای دارویی، افزایش شفافیت و ارتقای سطح خدمت‌رسانی کمک می‌کند.

وی همچنین بر ضرورت آموزش مداوم و توسعه دانش حرفه‌ای داروسازان تاکید و تصریح کرد: تقویت نقش داروسازان بالینی در بیمارستان‌ها و همکاری مستمر با سیاست‌گذاران حوزه سلامت از اولویت‌های اصلی این اداره است.

سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های سازمان غذا و دارو، درباره محدودیت‌های قانونی در حوزه صدور مجوز داروخانه توضیح داد: ریشه بسیاری از چالش‌ها به قانون سال ۱۳۳۴ باز می‌گردد. در آن مقطع به دلیل کمبود داروسازان، قانونی به تصویب رسید که اجازه می‌داد افراد غیرداروساز نیز اقدام به تأسیس داروخانه کنند. اما امروز که بیش از ۳۰ هزار داروساز در کشور وجود دارد، اصلاح این قانون ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است تا مجوز تأسیس داروخانه‌ها صرفاً به داروسازان اختصاص یابد.

وی ادامه داد: تا زمانی که این قانون اصلاح نشود، سازمان غذا و دارو نمی‌تواند محدودیت قطعی برای افراد غیرداروساز در آئین‌نامه‌ها اعمال کند. با این حال در آئین‌نامه جدید تلاش شده با امتیازبندی دقیق، اولویت صدور مجوز به داروسازان داده شود و شرایط افراد غیرداروساز یا فعالان رشته‌های غیرمرتبط تنها به صورت محدود و مدیریت شده لحاظ شود.

احمدنیا، این روش را یک راهکار موقت برای مدیریت شرایط موجود دانست و تاکید کرد: مسیر اصلی، اصلاح قانون قدیمی است.

در حال حاضر ۱۷ هزار و ۸۵۵ داروخانه در کشور فعال است که از این تعداد ۲ هزار و ۷۴۹ داروخانه به صورت شبانه‌روزی خدمات ارائه می‌دهند.

سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های سازمان غذا و دارو در پایان افزود: توسعه خدمات دارویی هوشمند ضمن افزایش رضایتمندی بیماران، به ارتقای کارایی نظام سلامت کمک می‌کند.