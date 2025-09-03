  1. سلامت
  2. درمان
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۶:۳۰

توضیح معاون وزیر بهداشت درباره توزیع واکسن آنفلوآنزا

توضیح معاون وزیر بهداشت درباره توزیع واکسن آنفلوآنزا

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: واکسن آنفلوآنزا برای همه افراد به صورت عمومی در شبکه‌های بهداشتی توزیع نمی‌شود، بلکه تنها برای گروه‌های پرخطر و بیماران خاص در نظر گرفته شده است.

علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر اظهار داشت: واکسن آنفلوآنزا برای همه افراد به صورت عمومی در شبکه‌های بهداشتی توزیع نمی‌شود، بلکه تنها برای گروه‌های پرخطر و بیماران خاص نیز در نظر گرفته شده است.

رئیسی گفت: این واکسن برای افرادی که بیماری‌های مزمن دارند، دیالیزی‌ها، بیماران قلبی پیشرفته و افراد دارای نقص ایمنی تأمین شده است و توزیع این واکسن فقط از طریق شبکه بهداشت انجام می‌شود و تعداد آن نیز محدود است. در خانه‌های بهداشتی که چنین بیمارانی شناسایی شده‌اند، واکسن وجود دارد و در سایر خانه‌های بهداشت نیازی به عرضه آن نیست.

کد خبر 6575974
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها