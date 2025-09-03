توضیح معاون وزیر بهداشت درباره توزیع واکسن آنفلوآنزا

علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر اظهار داشت: واکسن آنفلوآنزا برای همه افراد به صورت عمومی در شبکه‌های بهداشتی توزیع نمی‌شود، بلکه تنها برای گروه‌های پرخطر و بیماران خاص نیز در نظر گرفته شده است.

رئیسی گفت: این واکسن برای افرادی که بیماری‌های مزمن دارند، دیالیزی‌ها، بیماران قلبی پیشرفته و افراد دارای نقص ایمنی تأمین شده است و توزیع این واکسن فقط از طریق شبکه بهداشت انجام می‌شود و تعداد آن نیز محدود است. در خانه‌های بهداشتی که چنین بیمارانی شناسایی شده‌اند، واکسن وجود دارد و در سایر خانه‌های بهداشت نیازی به عرضه آن نیست.