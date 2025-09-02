به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، رضا جباری افزود: مشکل اصلی نظام سلامت، کمبود بودجه نیست بلکه عدم شفافیت و ساختار غلط است و ما هر چقدر هم بودجه تزریق کنیم، تا زمانی که سیستم اصلاح نشود، نتیجه نخواهیم گرفت.

وی در واکنش به مشکلات اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده، گفت: مگر نمی‌گویند مشکل وزارت بهداشت کمبود بودجه است، اما مگر بودجه وزارت بهداشت در سال جاری ۲ برابر نشد، آیا مشکلات حل شد. اگر سال آینده هم ۲ برابر شود، باز هم مشکلات حل نمی‌شود و در نهایت به جیب افراد خاص می‌رود و هیچ‌کس هم پیگیری نمی‌کند که ارزها صرفاً به دارو و تجهیزات واقعی تبدیل نمی‌شود؛ مشکل پول نیست بلکه ساختار، انحصار و فساد است و این وزارتخانه اکنون وزارت بهداشت و درمان نیست و باید اسمش را وزارت دارو و تجهیزات بگذاریم چون همه تمرکزش روی واردات، تخصیص ارز و پخش پول میان چند شرکت خاص است و در نهایت خدمات واقعی هم به مردم نمی‌رسد.

جباری با اشاره به اینکه وزارت بهداشت به وظیفه اصلی خود عمل نمی‌کند، ادامه داد: وزارت بهداشت امروز به جای سیاستگذار حوزه سلامت، عملاً به وزارت دارو و تجهیزات تبدیل شده و در اقتصاد درمان تمام تلاش‌ها در سال‌های گذشته معطوف به واردات دارو و تجهیزات شده، نه کنترل هزینه‌ها یا اصلاح زیرساخت‌های بهداشت.

وی با انتقاد از بی‌توجهی به فلسفه اصلی نظام پزشک خانواده، تصریح کرد: در تمام دنیا، فلسفه پزشک خانواده کنترل هزینه‌های درمان و مدیریت منابع سلامت است نه اشتغال‌زایی برای پزشکان عمومی اما در ایران این طرح هم قربانی منافع شده و گویا هیچ‌کس نمی‌خواهد واقعاً این طرح اجرایی شود چون منافع برخی به خطر می‌افتد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: وقتی مجلس می‌خواهد ورود کند، برخی لابی‌ها شروع به مخالفت می‌کنند نمونه آن بحث خودرو بود؛ مجلس مصوب کرد قیمت‌ها کاهش یابد اما این موضوع به جایی نرسید.

عضو هیئت رئیسه مجلس یادآور شد: میلیاردها تومان برای دارو و تجهیزات خرج می‌کنیم اما هنوز بیمه‌ها نمی‌توانند هزینه‌های درمان را پوشش دهند و وزارت بهداشت باید تولیت داشته باشد نه اینکه ارائه دهنده خدمت باشد، نظارت کند و مجوز واردات بدهد؛ در هیچ کجای دنیا این ساختار وجود ندارد.

جباری با تاکید بر اینکه هر سال بیش از ۱۰ میلیارد دلار صرف حوزه درمان می‌شود، گفت: سوال اینجا است که مردم چقدر از این هزینه‌ها بهره‌مند می‌شوند؟ چرا بخش عمده ارز تخصیصی، اصلاً به دارو تبدیل نمی‌شود و به‌صورت مستقیم وارد حساب واردکننده‌ها می‌شود.

وی با اشاره به فساد موجود در زنجیره واردات تأکید کرد: اگر دستگاه‌های نظارتی وارد عمل شوند، مشخص می‌شود که بخش زیادی از ارز دولتی هیچ‌گاه به دارو تبدیل نشده و این ارزها در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفته که سال‌ها است از انحصار واردات دارو و تجهیزات سود می‌برند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به عملکرد بیمه‌ها افزود: ۶ تا ۷ ماه است که بیمه‌ها پرداختی نداشته‌اند و داروخانه‌ها در آستانه ورشکستگی هستند، مطالبات طرح دارویار نیز تلنبار شده و هفته گذشته حدود ۱۷ همت از مطالبات دارویار را دادند، ولی این تازه مربوط به خردادماه است و اگر پرداخت بیمه‌ها منظم نشود، خیلی از داروخانه‌ها ورشکست می‌شوند و این وضعیت خطرناک است زیرا داروخانه‌ها یکی از پایه‌های خدمات درمانی هستند.

وی با انتقاد از بی‌توجهی به نظارت بر بخش خصوصی درمان، گفت: بیمارستان‌های خصوصی برای یک عمل مشابه، ده قیمت مختلف می‌دهند و هیچ‌کس هم نظارت نمی‌کند چون ساختار نظارتی نداریم چطور می‌شود نهادی که خودش واردکننده است، خودش هم ناظر باشد؟ این سیستم به طور قطع فاسد می‌شود و باید تولیت سلامت از وزارت بهداشت گرفته شود.

جباری ادامه داد: وزارت بهداشت نباید هم خریدار و فروشنده باشد و بر موضوع هم نظارت کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: واقعیت این است که در وزارت بهداشت اراده‌ای برای اصلاح نیست چون منافع وجود دارد چرا وقتی ارز ترجیحی حذف شد، قیمت دارو و تجهیزات ۵۰ درصد پایین آمد؟ چون انحصار داشتیم و اگر واردات آزاد و شفاف‌سازی شود خیلی از مشکلات حل می‌شود ولی نمی‌خواهند، چون منافعی پشت ماجرا است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین نسبت به بحران آتی بیماری‌های غیرواگیر هشدار داد و گفت: سیستم سلامت رو به فروپاشی است و زیرساختی برای پیشگیری وجود ندارد و ما حتی خانه‌های بهداشت را هم از بین برده‌ایم و چنانچه این روند تداوم یابد تا ۱۰ سال آینده، ۱۰۰ درصد مردم ایران یا فشار خون یا دیابت و یا هر دو را دارند و آن‌وقت می‌خواهیم با چه پولی این همه بیماری را درمان کنیم؟

وی یادآور شد: بهداشت فقط نصب یک بنر در بیمارستان نیست و ما نیاز به بازتعریف کامل نظام سلامت داریم سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مشخص است؛ اما گویا اراده‌ای برای اجرای آن وجود ندارد؛ همه راهکارها مانند تجمیع منابع بیمه‌ای، کاهش تصدی‌گری، شفاف‌سازی نظام پرداخت و حذف انحصار در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب آمده و مجلس باید وارد شود؛ رئیس کمیسیون بهداشت و بسیاری از نمایندگان همراهی لازم را خواهند داشت البته تا تولیت سلامت از وزارت بهداشت گرفته نشود، این چرخه فساد اصلاح نمی‌شود.

جباری افزود: نظام ارجاع بدون مهار دارو و تجهیزات، مانند ساختن بدنه اف ۳۵ بدون موتور و بال است و اگر هزینه‌های درمان مهار نشود از پس هزینه‌های درمانش برنمی‌آییم؛ باید ابتدا دارو و تجهیزات از انحصار خارج شود، سپس بودجه بیمه‌ها تجمیع شود، و وزارت بهداشت مانند تمام دنیا به یک نهاد تولیتی با کمتر از ۲۰۰ نفر تبدیل شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر ضرورت تغییر مدل حکمرانی سلامت، یادآور شد: وزارت بهداشت باید خریدار خدمت باشد، نه مالک بیمارستان و داروخانه و شرکت پخش و بیمه‌های پایه باید با عدد مشخص خدمت بخرند نه اینکه بودجه مستقیم به واردکننده داده شود تا این ساختار معیوب اصلاح شود.