فراخوان دهمین دوسالانه هنرهای تجسمی کانون پرورش فکری منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، دوسالانه هنرهای تجسمی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای هنری کودکان و نوجوانان سراسر کشور و همکاران کانون، در ۲ بخش کودکان و نوجوانان سراسر کشور (بخش کانونی و آزاد) و همکاران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

موضوع «ایران من» فرصتی است برای شرکت‌کنندگان تا با نگاهی خلاقانه، زیبایی‌های طبیعت، تنوع فرهنگی، تاریخ و زندگی امروز سرزمین خود را در قالب آثار هنرهای تجسمی بیان کنند.

اهداف دوسالانه

اهداف دوسالانه شامل شناسایی و پرورش استعدادهای هنری کودکان و نوجوانان و ایجاد فضایی مناسب برای بیان خلاقیت‌های آنان، ارتقای کیفیت فعالیت‌های هنری مراکز کانون، نمایش آثار با فرهنگ‌های متنوع ایران، انگیزه‌بخشی به اعضای مستعد و ارتقای توانمندی مربیان و همکاران کانون است.

این دوسالانه با رویکرد ارتقای مهارت و توانمندی‌های هنری کودکان، نوجوانان و مربیان، شکوفایی خلاقیت‌های هنری و تشویق و انگیزه‌بخشی به آنها، ارتقای کیفیت دوسالانه‌های هنری و توسعه رشد فردی و تخصصی در حوزه هنرهای تجسمی برگزار می‌شود.

موضوع‌های آثار

شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را در چهار محور «طبیعت و جغرافیای ایران شامل کوه‌ها، دریاها، جنگل‌ها، دشت‌ها، حیوانات و پرندگان بومی»، «فرهنگ و هنر ایران شامل صنایع دستی، معماری، لباس‌های سنتی، آئین‌ها و خوراکی‌ها»، «تاریخ و اسطوره‌ها شامل داستان‌های شاهنامه و بناهای تاریخی» و «ایران دوست‌داشتنی من شامل دوستی، همدلی و رویاها» ارائه کنند.

بخش‌ها و رشته‌های شرکت‌کنندگان

کودکان و نوجوانان سراسر کشور می‌توانند در رشته‌های نقاشی، سفالگری و حجم‌سازی، خوشنویسی، عکاسی و تصویرگری آثار خود را ارائه دهند.

همکاران کانون پرورش فکری نیز می‌توانند آثار خود را در رشته‌های نقاشی، سفال‌گری و حجم‌سازی، خوشنویسی، نقاشی‌خط، عکاسی و تصویرگری ارائه کنند.

ضوابط و مقررات شرکت‌کنندگان

هر شرکت‌کننده می‌تواند در همه رشته‌ها شرکت کند اما تنها یک اثر در هر رشته مجاز است. آثار باید اختصاصی دوسالانه، مربوط به سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و انفرادی باشد. فرم شماره ۱ باید پشت اثر چسبانده یا حکاکی شود و از ارسال آثار کپی خودداری شود.

علاقه‌مندان تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ فرصت دارند تا آثار خود را به دبیرخانه این رویداد واقع خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید سیدحسن نصرالله (وزرا سابق) شماره ۲۴، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کد پستی ۱۵۱۱۶۴۷۴۱۶، مدیریت آفرینش‌های ادبی و هنری کانون ارسال کنند و در صورت هرگونه سوال با شماره‌های ۰۲۱۸۸۹۷۱۲۸۸ و ۰۲۱۸۸۹۷۱۲۸۹ داخلی‌های ۱۱۹، ۱۱۳ و ۱۲۱ تماس بگیرند.

برای مشاهده فراخوان کامل اینجا کلیک کنید.