برگزاری نکوداشت یاد و جایگاه فرهاد مهراد با حضور مسعود کیمیایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، آیین نکوداشت یاد، خاطره، خدمات و جایگاه هنری زنده‌نام فرهاد مهراد هنرمند برجسته موسیقی ایران، با عنوان «مثِ یک کوه، بلند ...»، روز سه‌شنبه ۱۱ شهریور ساعت ۱۸ با مشارکت موسسه هزارصدا در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

در این برنامه که مناسبت آن بیست و سومین سالگرد درگذشت این هنرمند فقید کشور است، مسعود کیمیایی و فردین خلعتبری ۲ هنرمند شناخته شده سینما و موسیقی ایران به عنوان کارشناس و تحلیل‌گر حضور و سخنرانی خواهند کرد.

همچنین در این آئین که اجرای آن را آرش نصیری روزنامه‌نگار موسیقی و مدیر برنامه هزارصدا بر عهده دارد، چند بخش موسیقی گروهی و انفرادی با اجرای آثاری شاخص از فرهاد توسط هنرمندان جوان و گروه‌های مجرب برگزار خواهد شد.

فرهاد مهراد (۲۹ دی ۱۳۲۲ - ۹ شهریور ۱۳۸۱) خواننده، آهنگساز و نوازنده اهل ایران، از خوانندگان صاحب‌نام راک ایرانی بود که نخستین آلبوم راک اند رول انگلیسی ایران را منتشر کرد. آنچه او را از دیگر خوانندگان هم‌نسلش متمایز می‌کرد، خواندن ترانه‌های اجتماعی است که در آثار موسیقی او متبلور شده است.

فرهاد مهرداد یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار در تاریخ موسیقی ایران به‌شمار می‌رود. او با صدای خاص و سبک منحصر به‌فرد خود، توانست به عنوان یکی از پیشگامان موسیقی معاصر ایران شناخته شود.

حضور در این برنامه برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.