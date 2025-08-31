دفترچه انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۴ منتشر شد؛ آغاز انتخاب رشته از سه شنبه

به گزارش خبرنگار مهر، دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) در تمامی گروه‌های آزمایشی امروز یکشنبه ۹ شهریور در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش منتشر شد. دفترچه های راهنمای انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون (سراسری سال ۱۴۰۴) در این لینک قابل دریافت است.

انتخاب رشته از طریق سامانه جامع آزمون سراسری برای تمامی گروه‌های آزمایشی از سه شنبه ۱۱ شهریور آغاز می شود و تا شنبه ۱۵ شهریور ادامه خواهد داشت.

نتیجه علمی متقاضیان به صورت کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته از روز شنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۴ بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار گرفته است. متقاضیان می‌توانند با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری به آدرس https://my.sanjesh.org و بر اساس توضیحات زیر، کارنامه خود را مشاهده و نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

متقاضیانی که در چند نوبت آزمون سراسری سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در بیش از یک گروه آزمایشی اصلی متفاوت (گروه‌های اصلی عبارتند از: علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی) شرکت کرده‌اند باید در زمان تعیین شده اعلامی، گروه آزمایشی اصلی مورد نظر خود را برای انتخاب رشته در حساب کاربری خود تعیین می‌کردند. در صورت عدم تعیین گروه آزمایشی توسط متقاضی در زمان مقرر، گروه آزمایشی اصلی آخرین نوبت آزمون، ملاک عمل قرار گرفته است.

متقاضیانی که در یکی از دانشگاه‌های فرهنگیان یا تربیت دبیر شهیدرجایی قبول شده‌اند و انصراف خود را در زمان مقرر در سامانه جامع آزمون سراسری ثبت نکرده‌اند، کارنامه علمی طبق مقررات برای آنان صادر نمی‌شود.

متقاضیانی که صرفاً در نوبت اول آزمون سراسری (اردیبهشت‌ماه) سال ۱۴۰۴ شرکت کرده و در زمان ثبت‌نام آزمون نیز اعلام کرده‌اند فقط متقاضی آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو- معلم در دانشگاه فرهنگیان بودند (چه در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شده یا نشده باشند) و در نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ ثبت‌نام نکرده‌اند، برای آنان کارنامه ملاک انتخاب رشته تهیه نشده و اجازه انتخاب رشته در آزمون سراسری را ندارند.

یادآوری مهم ۱: پذیرفته شدگان رشته‌های با آزمون تمام دوره‌های آموزش رایگان «شامل: دوره‌های روزانه، محروم، بورسیه، فرهنگیان تربیت دبیر شهید رجایی» و همچنین پذیرفته شدگان چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تمامی دوره‌ها، اعم از رایگان و غیر رایگان (روزانه و غیر روزانه) آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، چه در دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی خود ثبت نام کنند و چه ثبت نام نکنند، اجازه شرکت مجدد در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ را نخواهند داشت؛ در صورت تمایل به شرکت مجدد در آزمون سال ۱۴۰۶، باید تا قبل از پایان ثبت‌نام آن آزمون، از دانشگاه یا مؤسسه قبولی خود انصراف قطعی دهند.

یادآوری مهم ۲: همه پذیرفته شدگان رشته‌های با آزمون دوره‌های آموزش رایگان «شامل: دوره‌های روزانه، محروم، بورسیه، فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی» و همچنین پذیرفته‌شدگان چهار رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تمامی دوره‌ها، اعم از رایگان و غیر رایگان (روزانه و غیر روزانه) در سال ۱۴۰۲ و قبل از آن، که در حال تحصیل هستند، برای شرکت مجدد در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، باید تا قبل از پایان زمان ثبت نام آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، از دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی خود انصراف قطعی می‌دادند. این دسته از متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی آزمون سال جاری، باید فرم انصراف قطعی از رشته قبلی را به دانشگاه محل قبولی جدید خود ارائه دهند. در ضمن، این متقاضیان حق بازگشت به رشته قبولی قبلی خود را ندارند.

متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری که مایل به انتخاب کدرشته‌محل‌های پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی هستند، باید کدرشته‌محل‌های انتخابی خود را فقط در یک فرم و حداکثر تا ۱۵۰ رشته محل، وارد کنند.

تبصره ۱: متقاضیانی که در یکی از نوبت‌های اول یا دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ ثبت نام کرده و غایب جلسه آزمون‌ها بودند، نیازی به ثبت نام مجدد برای رشته‌های پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی ندارند و می‌توانند در رشته‌هایی که پذیرش آنها بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) است تا ۱۵۰ کدرشته محل در فرم انتخاب رشته درج کنند.

تبصره ۲: متقاضیانی که قبلاً در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ ثبت نام نکرده‌اند، در صورت تمایل می‌توانند نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته در رشته‌هایی که پذیرش آنها صرفاً با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) است، اقدام کنند.

تبصره ۳: در صورتی‌که فردی هم در مرحله انتخاب رشته‌های با آزمون و رشته‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) اقدام به انتخاب رشته کند و هم در مرحله ثبت نام برای رشته‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) اقدام به ثبت نام و انتخاب رشته کند، ثبت نام و انتخاب رشته وی در رشته‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی باطل شده و هزینه پرداختی وی نیز مسترد نخواهد شد.

توصیه می‌شود متقاضیان پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره ۲) و توضیحات مندرج در پیوست‌ها و ویژه نامه انتخاب رشته، کدرشته محل‌های مورد نظر خود را استخراج و به ترتیب تقدمِ علاقه، ابتدا کدرشته‌محل‌های انتخابی خود را در فرم پیش‌نویس مندرج در انتهای دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج کنند.

پس از حصول اطمینان از صحت کدرشته‌محل‌های انتخابی، آنها را در فرم اصلیِ انتخاب رشته اینترنتی ثبت و تکمیل کنند. پس از تأیید نهایی کدرشته‌محل‌های انتخابی، رسید انتخاب رشته در اختیار متقاضی قرار داده خواهد شد.

به هر فرد فقط یک بار اجازه انتخاب رشته داده می‌شود. ولی پس از انجام انتخاب رشته و دریافت رسید، متقاضیان می‌توانند فرم انتخاب رشته خود را به تعداد دفعات محدود تصحیح یا ویرایش کنند.