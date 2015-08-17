جشنواره بین المللی رباتیک و هوش مصنوعی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا رازفر، رئیس جشنواره بین المللی رباتیک و هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: از سوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پنجمین دوره مسابقات بین المللی رباتیک جام دانشگاه صنعتی امیرکبیر (AUTCup ۲۰۱۵)، سومین دوره مسابقات بین المللی هوش مصنوعی جام دانشگاه صنعتی امیرکبیر (AAIC ۲۰۱۵)و اولین دوره مسابقات آزاد فیراکاپ ۲۰۱۵ (IRAN FIRACup Open ۲۰۱۵) برگزار می شود.

رازفر اظهار داشت: این دوره از مسابقات در قالب ۱۵ رشته مسابقات رباتیک و ۱۰ رشته مسابقات هوش مصنوعی در دو بخش دانش آموزی و دانشجویی طراحی شده است که از میان ۱۵ رشته مسابقات رباتیک،‌ ۴ لیگ مربوط به بخش دانش آموزی، ۶ لیگ برای مسابقات AUTCup و ۵ لیگ برای مسابقات FIRACup در بخش دانشجویی و آزاد است.

وی با اشاره به برگزاری اولین دوره مسابقات آزاد فیراکاپ ۲۰۱۵ (IRAN FIRACup Open ۲۰۱۵) در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، خاطر نشان کرد: «فیراکاپ آزاد ایران» با همکاری فدراسیون جهانی رباتیک فیرا (FIRA) برگزار می‌شود.

به گفته رازفر، این جشنواره یکی از کامل‌ترین مسابقات حال حاضر در ایران بوده که تمامی شاخه‌‌های رباتیک، اتوماسیون و هوش مصنوعی را در بر می‌گیرد.

رئیس جشنواره بین المللی رباتیک و هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: در بخش دانش آموزی نیز کمیته بین المللی المپیاد رباتیک دانش آموزی (IROC) با این جشنواره همکاری دارد.

وی آوردن روح علم و تکنولوژی به میان عامه مردم و نسل جوان، توسعه ربات‌های هوشمند خود مختار، گردهم آوردن محققان و دانشجویان متخصص در رشته‌های مختلف رباتیک و اتوماسیون و هوش مصنوعی را از دستاوردهای مهم این رویداد برشمرد و یادآور شد: هدف این جشنواره بکارگیری ربات ها در صنعت و جامعه است، از این رو در سال جاری این جشنواره با شعار «ربات ها در خدمت صنایع» برگزار می شود.

رازفر، زمان برگزاری این دوره از مسابقات را ۲۳ تا ۲۸ آبان ماه جاری در محل دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانست و ادامه داد: پیش ثبت نام این مسابقات از روز ۲۴ مرداد ماه آغاز و تا ۱۶ شهریورماه ادامه دارد.

رئیس جشنواره رباتیک و هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر اینکه تیم‌های متقاضی از اول شهریور ماه تا اول مهرماه مهلت دارند نسبت به ارسال مستندات فنی تیم و پژوهش های خود اقدام کنند، افزود: هیات داوران این جشنواره از اول تا ۱۵ مهرماه اقدام به بررسی مستندات فنی ربات‌ها خواهند کرد و بر اساس صلاحیت،‌ تیم‌های منتخب برای شرکت در مسابقات انتخاب خواهند شد.

وی خاطر نشان کرد: ثبت نام نهایی تیم‌ها از ۱۵ مهر ماه آغاز و تا ۵ آبان ادامه خواهد داشت.

رازفر، برگزاری این مسابقات را در راستای ساماندهی و ایجاد تمرکز در جامعه رباتیک، اتوماسیون و هوش مصنوعی کشور و سوق دادن این دانش به سمت تولید اقتصاد دانش بنیان دانست.

وی بیان کرد: با برگزاری این قبیل مسابقات، با همکاری نهادهای مختلف چون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان متولی فناوری در کشور و دانشگاه های بزرگی همچون دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان مادر دانشگاه های صنعتی کشور و شناسایی استعدادهای برتر و محصولات این جشنواره می توان امید داشت که تا چند سال آینده اقتصادی مبتنی بر تولیدات دانش بنیان در حوزه رباتیک، اتوماسیون و هوش مصنوعی داشت تا ایران بر مبنای سند چشم انداز نظام به عنوان یکی از پیشگامان منطقه در این حوزه باشد.