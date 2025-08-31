تداوم افزایش رطوبت در خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده استقرار جریانات جنوبی تا اواسط وقت فردا در سواحل، مناطق جنوب شرقی و تا حدودی مرکزی استان می‌باشد که سبب افزایش رطوبت به ویژه در صبحگاه و شامگاه خواهدشد.

وی ادامه داد: همچنین از اواسط وقت امروز تا اواخر روز دوشنبه سرعت وزش بادها در مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و بخش‌هایی از جنوب شرق استان به صورت متوسط همراه با تندبادهای لحظه‌ای خواهد بود، که با توجه به میزان وزش باد برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در ساعات بعد از ظهر در این مناطق دور از انتظار نیست.

به گفته مدیرکل هواشناسی خوزستان، شمال خلیج فارس نیز در این مدت نسبتاً مواج پیش بینی می‌شود.

سبزه زاری عنوان کرد: طی روزهای دوشنبه و سه شنبه شاهد کاهش ۲ تا ۴ درجه‌ای دما در سطح استان خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در شبانه روز گذشته بستان با دمای ۴۹.۴ و ایذه با دمای ۲۳.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده اند.

همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۷.۹و کمینه دمای ۲۷.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.