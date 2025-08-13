پیش بینی وقوع گرد و خاک در خوزستان

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با بررسی آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، همچنان تا پایان هفته وقوع دماهای ۴۸ و ۴۹ درجه و حتی بالاتر در اغلب نقاط استان به جز مناطق مرتفع شرقی و شمالی مورد انتظار است.
وی با اعلام اینکه طی بعد از ظهر امروز تا اوایل وقت فردا، سرعت وزش بادها در بخشهای غربی و جنوبِ غربی و تا حدودی مرکزی استان در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود، گفت: احتمال خیزش گردوخاکهای محلی و موقتی هم در این مناطق دور از انتظار نیست.
مدیر کل هواشناسی خوزستان ادامه داد: از اواخر وقت جمعه تا اواسط هفته آینده جریانات مرطوب جنوبی موجب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل، نیمه جنوبی، بخشهای مرکزی، غربی و تا حدودی شمالی استان خواهند شد.
به گفته سبزه زاری، شمال خلیج فارس نیز تا اواسط وقت فردا مواج خواهد بود.
وی در خصوص شرایط جوی استان اظهار کرد: در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۹.۴ درجه و ایذه با دمای ۲۳.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۸.۲ درجه و کمینه دمای ۲۹.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.
