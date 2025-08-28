تداوم افزایش رطوبت و شرجی در خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: طبق آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، همچنان تا اواسط وقت فردا (به ویژه طی صبحگاه و شامگاه) افزایش رطوبت و شرجی هوا و مه رقیق در سواحل، نیمه جنوبی، مرکزی و تا حدودی بخش‌های شمالی استان تداوم خواهد داشت. سپس با شدت کمتر از شنبه تا دوشنبه (طی ساعاتی از صبحگاه و شامگاه) فقط سواحل و مناطق جنوب شرقی همچنان متأثر از رطوبت و شرجی هوا خواهند بود.

وی گفت: همچنین از اواسط وقت جمعه تا اواسط وقت شنبه سرعت وزش بادها در بخش‌های غربی و جنوبی غربی در حد متوسط خواهد بود.

به گفته مدیرکل هواشناسی خوزستان، شمال خلیج فارس نیز در این مدت نسبتاً مواج است.

سبزه زاری اظهار کرد: در شبانه روز گذشته اهواز با دمای ۴۷.۳ درجه و دزپارت با دمای ۲۰.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده اند.

وی افزود: همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۷.۳ درجه و کمینه دمای ۲۹.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.