پیش بینی وقوع گرد و خاک در خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: براساس آخرین تصاویر ماهواره هواشناسی و نقشه‌های پیش یابی، ورود و تأثیر گردوخاک عراقی از اواسط وقت امروز تا اواخر وقت امروز در مناطق غربی، جنوبِ غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان سبب کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با بیان اینکه تا اواسط وقت فردا رطوبت و شرجی در نوار ساحلی و مناطق جنوبِ شرقی استان تداوم خواهد داشت، گفت: تا اواخر وقت امروز با توجه به انباشت رطوبت در منطقه و شرایط ناپایدار جوی، احتمال رشد ابر و رگبارهای نقطه‌ای و رعدوبرق و تندبادهای لحظه‌ای در ارتفاعات استان دور از انتظار نیست.

به گفته وی، طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه سرعت وزش بادها در بخش‌های غربی و جنوب غربی و تا حدودی مرکزی استان در حد متوسط خواهد بود.

سبزه زاری افزود: شمال خلیج فارس نیز طی امروز مواج است.

به گزارش خبرنگار مهر، در شبانه روز گذشته رامهرمز با دمای ۴۷.۶ درجه و ایذه با دمای ۲۵.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده اند.

همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۷.۶ درجه و کمینه دمای ۳۲.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.