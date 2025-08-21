  1. استانها
افزایش رطوبت و شرجی تداوم دارد

اهواز ـ مدیرکل هواشناسی خوزستان از تداوم افزایش رطوبت و شرجی در استان خبر داد.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا فردا تغییر محسوس دمایی مورد انتظار نیست. سپس از روز شنبه تا اواسط هفته آینده روند افزایش تدریجی دما پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: همچنین امروز و فردا در مناطق شمالِ غربی و غربی و از فردا تا اواسط هفته آینده (به‌ویژه بعد از ظهرها) در بخش‌های جنوب شرقی استان، سرعت وزش بادها در حد متوسط و همراه با تندبادهای لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا احتمال خیزش گردوغبارهای موقتی و محلی نیز در این مناطق دور از انتظار نیست.

وی گفت: امشب تا اواسط وقت فردا جریانات جنوبی همچنان سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی و تا حدودی مرکزی استان خواهند شد.

سبزه زاری تصریح کرد: در شبانه روز گذشته امیدیه و رامشیر با دمای ۴۸.۸ درجه و ایذه با دمای ۲۲.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۷.۸ درجه و کمینه دمای ۳۰.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.

