به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران و مدیرعامل یک شرکت آستان قدس رضوی با هدف بررسی زمینههای سرمایه گذاری این شرکت در پروژههای مدیریت شهری تهران برگزار شد.
مجتبی هادیان مدیرعامل شرکت صنایع غذایی رضوی، با حضور در شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران به بررسی راههای ارائه خدمات رفاهی و فرهنگی به شهروندان تهرانی پرداختند.
مجتبی اقوامی پناه مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران نیز با بیان ظرفیتهای ارزشمند شهرداری در جهت توسعه سرمایهگذاریهای عاملالمنفعه و ارائه محصولات فرهنگی و تغذیه سالم به شهروندان تهرانی پیشنهاداتی را ارائه کرد.
نظر شما