  1. جامعه
  2. شهری
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۱

سرمایه‌گذاری آستان قدس رضوی در پروژه‌های شهرداری تهران

سرمایه‌گذاری آستان قدس رضوی در پروژه‌های شهرداری تهران

نشست بررسی سرمایه‌گذاری آستان قدس رضوی در پروژه‌های شهری و ارتقای خدمات رفاهی و فرهنگی در شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران و مدیرعامل یک شرکت آستان قدس رضوی با هدف بررسی زمینه‌های سرمایه گذاری این شرکت در پروژه‌های مدیریت شهری تهران برگزار شد.

مجتبی هادیان مدیرعامل شرکت صنایع غذایی رضوی، با حضور در شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران به بررسی راه‌های ارائه خدمات رفاهی و فرهنگی به شهروندان تهرانی پرداختند.

مجتبی اقوامی پناه مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران نیز با بیان ظرفیت‌های ارزشمند شهرداری در جهت توسعه سرمایه‌گذاری‌های عامل‌المنفعه و ارائه محصولات فرهنگی و تغذیه سالم به شهروندان تهرانی پیشنهاداتی را ارائه کرد.

کد خبر 6628470

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها