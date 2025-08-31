۳ کشته و ۹۴ زخمی در حادثه قطار در شمال غربی مصر

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، به گفته این وزارتخانه، مجروحان برای درمان به بیمارستانهای اطراف منتقل شدند.
به گفته سازمان ملی راهآهن، هفت واگن قطار که از مطروح به قاهره در حرکت بود، از ریل خارج شد و دو واگن آن واژگون شد.
تیمها و تجهیزات فنی برای پاکسازی لاشه قطار و بازگرداندن خدمات به محل اعزام شدند.
این سازمان افزود که یک کمیته فنی علت حادثه را بررسی خواهد کرد.
شبکه راهآهن مصر مدتهاست که با مشکلات تجهیزات قدیمی و مدیریت ضعیف مواجه است که منجر به تصادفات مکرر میشود. مرگبارترین فاجعه ریلی این کشور در سال ۲۰۰۲ رخ داد، زمانی که آتشسوزی در قطار قاهره-اقصر در منطقه آیات جیزه موجب مرگ بیش از ۳۸۰ نفر شد.
