به گزارش خبرنگار مهر، میثم مطیعی مداح سرشناس کشور همزمان با ایام ولایتعهدی امام زمان (عج) در رم به مولودی خوانی پرداخت.
صوت و متن اشعار این بخش از مولودی خوانی خوانی به شرح زیر است:
ما لشکر صاحب زمان
طوفان بی پایان شود فریاد یاران حسین
پیروز هر میدان شود خون شهیدان حسین
بر قله جاویدان شود پرچم ایران حسین
مرد و زن و پیر و جوان، آمادهایم آمادهایم
ما لشکر صاحبزمان آمادهایم آمادهایم
بهر نبردی بی امان آمادهایم آمادهایم
إنّ معی ربی بوَد، ذکر لب موسای ما
با اهل این قلعه بگو، حیدر بوَد مولای ما
خیبر گشایی میکند، فریاد یا زهرای ما
تکبیر گو لبیکخوان آمادهام آمادهایم
ما لشکر صاحبزمان آمادهایم آمادهایم
بهر نبردی بی امان آمادهایم آمادهایم
با شعلههای خشم ما بیچاره خواهد شد عدو
بیچاره خواهد شد عدو آواره خواهد شد عدو
چون نقشهی جعلی خود صد پاره خواهد شد عدو
با تیر آتش در کمان آمادهایم آمادهایم
ما لشکر صاحبزمان آمادهایم آمادهایم
بهر نبردی بی امان آمادهایم آمادهایم
جُنودَ صاحبِ الزمانْ، استعدُّوا استعدُّوا
فی کلِّ أرضٍ و مکانْ، اتَّحدوا اتَّحدوا
من أجلِ دمِ الشهداءْ من أجلِ من قد نزفوا
قامَ الطوفانُ شامخاً بالظالمینَ یَعْصِفُ
"و نریدُ أنْ نَمنَّ علی الذینَ اُستُضْعِفوا "
لفتقِ قامةِ الطغیانْ..نِ استعدُّوا استعدُّوا
جُنودَ صاحبِ الزمانْ، استعدُّوا استعدُّوا
فی کلِّ أرضٍ و مکانْ، اتَّحدوا اتَّحدوا
شاعر فارسی: دکتر محمدمهدی سیار
شاعر عربی: احمد حسن الحجیری (از بحرین)
