۱۷ میلیون جوان مجرد زیر ۴۵ سال در کشور؛ راه اندازی بانک ویژه جوانان

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ در سال‌های اخیر، روند کاهش ازدواج و افزایش شمار مجردین به یکی از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و مسئولان حوزه جوانان تبدیل شده است. بر اساس آمار رسمی، بیش از ۱۷ میلیون جوان زیر ۴۵ سال در کشور تاکنون ازدواج نکرده‌اند؛ موضوعی که در صورت تداوم می‌تواند پیامدهای جدی اجتماعی و جمعیتی همچون کاهش نرخ باروری، پیری جمعیت و تضعیف انسجام خانوادگی را به همراه داشته باشد. البته به نظر می‌رسد برای تحلیل این آمار باید بازه سنی این ۱۷ میلیون نفر نیز مشخص باشد.

اما به طور کلی موضوع ازدواج و تسهیلات مربوط به آنکه در سال‌های اخیر ذیل قوانین متعدد در دستور کار دولت قرار دارد و نهادهای مربوطه موظفند برای کمک به جوانان برای تشکیل خانواده اقداماتی انجام دهند.

علیرضا رحیمی معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار ۱۷ میلیون جوانان مجرد زیر ۴۵ سال در کشور گفت: بازه سنی جوانان مجرد در آقایان از ۱۵ تا ۴۵ سال و در خانم‌ها از ۱۳ تا ۴۵ سال تعریف شده است. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، ۹.۵ میلیون مرد در این گروه سنی تاکنون هیچ ازدواجی برایشان ثبت نشده و در واقع ازدواج نکرده‌اند. همچنین ۷.۵ میلیون دختر جوان نیز در این بازه سنی تاکنون ازدواج نکرده‌اند.

وی افزود: این آمار کاملاً مستند و رسمی است و نشان می‌دهد که ما نیاز به برنامه‌ریزی جدی‌تری داریم، به‌ویژه با نگاه به آینده کشور و پیش‌بینی تناسب جمعیتی از منظر ازدواج و فرزندآوری. یکی از حوزه‌های اصلی فعالیت معاونت جوانان همین موضوع است.

برنامه دولت برای متقاضیان وام ازدواج؛ راه اندازی بانک مجازی

وام ازدواج طی سال‌های اخیر به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای حمایتی دولت برای تسهیل تشکیل خانواده در نظر گرفته شده است. با وجود افزایش مبلغ وام و رشد پرداخت‌ها، همچنان شمار زیادی از جوانان در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند و همین مسئله به یکی از چالش‌های اصلی حوزه جوانان تبدیل شده است. معاونت امور جوانان وزارت ورزش پیش از این اعلام کرده بود: ۶۵۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند و در سال گذشته تنها به ۵۷ درصد از ثبت نام کنندگان وام پرداخت شده است.

علیرضا رحیمی در این خصوص نیز گفت: در این راستا تلاش می‌کنیم با تأسیس یک بانک مجازی ویژه جوانان، فعالیت‌های دولت در این حوزه و حمایت‌ها و تسهیلاتی که ارائه می‌شود را تسهیل کنیم. تفاهم‌نامه این بانک با یکی از بانک‌ها امضا شده و امیدواریم ظرف یکی دو ماه آینده رونمایی شود.

وی با اشاره به هدف این طرح گفت: با راه‌اندازی بانک مجازی جوانان می‌توانیم به صورت متمرکز عمل کنیم و مشکلات موجود در مسیر دریافت وام کاهش یابد. در عین حال، شأن و حرمت جوانانی که ازدواج کرده‌اند نیز حفظ خواهد شد. ما این وام را برای حمایت از جوانان می‌دهیم و نمی‌خواهیم شخصیت و جایگاه آنان کوچک شود.

معاون وزیر ورزش و جوانان در پایان تأکید کرد: هدف ما این است که منابع را به‌صورت منظم سازماندهی کنیم و از طریق این بانک به جوانانی که ازدواج می‌کنند و خانواده تشکیل می‌دهند خدمات بهتری ارائه دهیم. خانواده رکن اساسی جامعه است و باید همه حمایت‌ها در این مسیر متمرکز شود.