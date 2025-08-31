به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان پلدختر با اشراف اطلاعاتی از تردد دو دستگاه کامیون ایسوزو حامل بار فاقد مجوز از استان‌های جنوبی به سمت مرکز مطلع شدند.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات پلیسی خودروهای مذکور را توقیف و در بازرسی از آنها ۴۰ هزار و ۹۷۹ قلم انواع لوازم‌التحریر خارجی به همراه ۱۱ دستگاه پنل کولرگازی و ۷۴ دستگاه سرخ‌کن خارجی فاقد مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به دستگیری دو نفر دراین‌رابطه، تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان ارزش این محموله‌ها ۷۶ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار هاشمی فر با بیان اینکه متهمان به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌صلاح شدند، تصریح کرد: در راستای حمایت از تولیدات داخلی و قشر زحمت‌کش کارگر، پلیس با عزمی راسخ و با قاطعیت با مخلان نظام اقتصادی برخورد خواهد کرد.