به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی رحیمی مظفری رئیس مرکز امور نمایندگان با محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی و بازرگانی و حسین مظفر رئیس کمیسیون علمی، اجتماعی و فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام -که از نمایندگان ادوار مجلس نیز هستند-دیدار و گفت‌وگو کرد.

بنابر این گزارش، در این دیدار نسبت به فعالیت‌های مرکز امور نمایندگان و کمیسیون‌های مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت‌وگو و تبادل نظر شد. همچنین مقرر شد؛ از ظرفیت‌ها و تجارب نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های تخصصی، تحقیقی، تجربی، اجرایی، تقنینی و نظارتی در کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده مفید شود و نسبت به استفاده از نمایندگان دارای تخصص و جایگاه مناسب مدنظر تاکید کردند.

شایان ذکر است، رحیمی مظفری رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس پیش از این نیز با سید مهدی هاشمی رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص با هدف استفاده از ظرفیت نمایندگان ادوار در این کارگروه زیربنایی مجمع نیز دیدار و توافق کرده است.