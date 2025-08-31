  1. سیاست
  2. مجلس
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۹

دیدار رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس با روسای کمیسیون‌های مجمع تشخیص

دیدار رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس با روسای کمیسیون‌های مجمع تشخیص

در دیدار رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس با پورابراهیمی و مظفر، روسای کمیسیون‌های اقتصادی و بازرگانی و علمی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر شد از ظرفیت نمایندگان ادوار مجلس استفاده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی رحیمی مظفری رئیس مرکز امور نمایندگان با محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی و بازرگانی و حسین مظفر رئیس کمیسیون علمی، اجتماعی و فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام -که از نمایندگان ادوار مجلس نیز هستند-دیدار و گفت‌وگو کرد.

بنابر این گزارش، در این دیدار نسبت به فعالیت‌های مرکز امور نمایندگان و کمیسیون‌های مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت‌وگو و تبادل نظر شد. همچنین مقرر شد؛ از ظرفیت‌ها و تجارب نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های تخصصی، تحقیقی، تجربی، اجرایی، تقنینی و نظارتی در کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده مفید شود و نسبت به استفاده از نمایندگان دارای تخصص و جایگاه مناسب مدنظر تاکید کردند.

شایان ذکر است، رحیمی مظفری رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس پیش از این نیز با سید مهدی هاشمی رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص با هدف استفاده از ظرفیت نمایندگان ادوار در این کارگروه زیربنایی مجمع نیز دیدار و توافق کرده است.

دیدار مرکز رییس امور نمایندگان مجلس با روسای کمیسیون‌های مجمع تشخیص

کد خبر 6575946
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها