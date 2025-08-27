دستگیری سارق سریالی اماکن خصوصی در شاهرود با اعتراف به ۲۵ فقره سرقت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدموسی حسینی بعدازظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شاهرود اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت اماکن خصوصی در شاهرود، مأموران انتظامی شهرستان در قالب چند اکیپ نسبت به بررسی تخصصی صحنه‌های سرقت اقدام کردند.

وی با اشاره به گشت زنی‌های محسوس و نامحسوس پلیس در شاهرود، افزود: سرانجام با سرنخ‌های به دست آمده و اشرافیت اطلاعاتی مأموران، سارق معتاد و سابقه دار شناسایی و طی عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر شد.

حسینی از بازجویی فنی پلیس و اعتراف متهم به ۲۵ فقره سرقت اماکن خصوصی و محتویات داخل خودرو خبر داد و گفت: پرونده در این رابطه تکمیل و سارق به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان خاطرنشان کرد: پلیس با انجام اقدامات شبانه روزی، برای تأمین نظم و امنیت جانی و مالی شهروندان، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.