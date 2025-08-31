استفاده خودروهای فاقد مجوز برای سرویس مدارس ممنوع است

سرهنگ علی اصغر زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن به سال تحصیلی جدید، امنیت جانی و سلامت دانش آموزان را خط قرمز پلیس و دستگاه‌های نظارتی دانست و اظهار کرد: هیچگونه بی توجهی در این زمینه پذیرفته نخواهد شد و والدین باید در انتخاب سرویس مدرسه نهایت دقت را داشته باشند.

وی افزود: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان با همکاری آموزش و پرورش اصفهان و از طریق سامانه سفیر مهر، تمامی مراحل ثبت نام دانش آموزان، ساماندهی، نظارت و صدور مجوز فعالیت برای رانندگان سرویس مدارس را انجام داده و رانندگان مجاز پس از گذراندن مراحل قانونی، بررسی صلاحیت و دریافت مجوز ویژه سرویس مدارس، اجازه فعالیت خواهند داشت.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان از والدین خواست که ثبت نام سرویس مدارس فرزندان خود را صرفاً از طریق سامانه سفیر مهر انجام دهند تا از صلاحیت رانندگان و ایمنی خودروها اطمینان حاصل شود.

سرهنگ زارع خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت خودروهای فاقد مجوز در حوزه سرویس مدارس، مأموران پلیس راهور به سرعت برخورد قانونی لازم را انجام و موضوع را به مراجع ذی صلاح گزارش خواهد کرد.