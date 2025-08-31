بررسی لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی در شورای نگهبان

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین جلسه مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان که امروز یکشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور کدخدایی، عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان؛ طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان؛ پروین، عضو حقوقدان شورای نگهبان و جمعی از پژوهشگران تشکیل شد، «لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی» از حیث رفع یا عدم رفع مغایرت‌های قبلی این مصوبه با قانون اساسی و نیز رفع ابهامات این مصوبه بررسی شد و حاضران درباره این مصوبه اظهارنظر کردند.

براساس این گزارش، شورای نگهبان یک بار نسبت به این مصوبه اظهارنظر کرده بود و آن را در برخی موارد دارای ابهام و در برخی موارد مغایر موازین شرع و اصول قانون اساسی تشخیص داده بود.

گفتنی است نظرات مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان پس از جمع‌بندی‌های کارشناسی در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار می‌گیرد.