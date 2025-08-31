  1. سیاست
  2. سایر
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۱۸

بررسی لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی در شورای نگهبان

بررسی لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی در شورای نگهبان

مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان «اصلاحات صورت گرفته در لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی» را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین جلسه مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان که امروز یکشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور کدخدایی، عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان؛ طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان؛ پروین، عضو حقوقدان شورای نگهبان و جمعی از پژوهشگران تشکیل شد، «لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی» از حیث رفع یا عدم رفع مغایرت‌های قبلی این مصوبه با قانون اساسی و نیز رفع ابهامات این مصوبه بررسی شد و حاضران درباره این مصوبه اظهارنظر کردند.

براساس این گزارش، شورای نگهبان یک بار نسبت به این مصوبه اظهارنظر کرده بود و آن را در برخی موارد دارای ابهام و در برخی موارد مغایر موازین شرع و اصول قانون اساسی تشخیص داده بود.

گفتنی است نظرات مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان پس از جمع‌بندی‌های کارشناسی در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار می‌گیرد.

کد خبر 6576080

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها