امیدعلی مسعودی رئیس دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه بینالمللی سوره با ارائه رشتههای مختلف در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری آماده پذیرش دانشجویانی است که علاقهمند به فعالیتهای پژوهشی و آموزشی هستند.
وی ادامه داد: این دانشکده در دوره کارشناسی رشتههای روزنامهنگاری، روابط عمومی و مدیریت فرهنگی را ارائه میدهد. معمولاً متقاضیان این رشتهها، علاقهمندان به حوزههای مرتبط هستند. برای دریافت اطلاعات کاملتر درباره این دانشکده، علاقهمندان میتوانند به وبسایت دانشگاه مراجعه کنند.
مدیر گروه ارتباطات اجتماعی دانشکده فرهنگ و ارتباطات گفت: رویکرد این دانشکده تمرکز بر ارتقای توان علمی دانشجویان از طریق فعالیتهای پژوهشی، بازدیدهای علمی و برنامههای آموزشی است. بهطور خاص، دانشجویان رشتههای روابط عمومی و روزنامهنگاری پس از گذراندن دورههای کارآموزی، بلافاصله جذب بازار کار میشوند و در سازمانهای خبری مشغول به فعالیت میشوند.
وی افزود: دانشجویان مدیریت فرهنگی و مقطع ارشد نیز طی دوران تحصیل خود در ارتباط با سازمانهایی که دانشگاه همکاری دارد، وارد دورههای کارآموزی میشوند. این فرایند مهارتآموزی به گونهای طراحی شده است که بسیاری از این دانشجویان همان سازمانها را به عنوان محیط حرفهای خود انتخاب میکنند و وارد بازار کار میشوند.
حضور دانشجویان دانشکده فرهنگ و ارتباطات در بهترین جایگاه رسانههای کشور
مسعودی گفت: دانشجویان رشته روزنامهنگاری مان این روزها در بسیاری از خبرگزاریها مشغول به کار هستند و حتی در روزنامهها نیز جایگاههای خوبی کسب کردهاند، که این موفقیتها ناشی از کیفیت بالای کارشان است. برخی از آنها به عنوان خبرنگاران تخصصی با مهارتهای بالای حرفهای فعالیت میکنند، برخی دیگر دبیر سرویس هستند و حتی تعدادی توانستهاند به مقام سردبیری برسند.
وی ادامه داد: ما نمونههایی از دانشجویانی داریم که مسیر تحصیلی خود را از مقطع کارشناسی روزنامهنگاری تا دکترا طی کردهاند و اکنون فعالیتهای مستقلی دارند. به عنوان مثال، یکی از دانشجویان ما در حال حاضر یک مؤسسه مطبوعاتی در شهرستان کرج دایر کرده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه سوره گفت: تمرکز اصلی ما بر کارآفرینی، توسعه مهارتها و افزایش نشاط در میان دانشجویان است. با برگزاری همایشها، کنفرانسها و نشستهای علمی، تلاش میکنیم فضایی پرانرژی، صمیمانه و متکی بر آخرین دستاوردهای علمی برای دانشجویان فراهم کنیم. استادان برجستهای که در دانشکده ما فعالیت دارند، بیشترین سطح علمی را نسبت به سایر دانشکدههای ارتباطات، حتی دانشگاههای دولتی، ارائه میدهند.
وی افزود: ما از نظر تعداد استاد تمام، دانشیار و استادیار در حوزه روزنامهنگاری موقعیت برجستهای داریم و دانشجویان دوره کارشناسی میتوانند به راحتی از این ظرفیت استفاده کنند، از اساتید راهنمایی بگیرند و همکاری علمی داشته باشند.
برگزاری گردشهای علمی برای دانشجویان کارشناسی
مسعودی گفت: از دیگر اقداماتی که در دانشکده انجام میشود، گردشهای علمی برای دانشجویان کارشناسی است که براساس علاقهمندی آنها برنامهریزی شده است. همچنین، نشستها و همایشهایی در سالن مجهز دانشکده برگزار میشود که خود دانشجویان نقش فعالی در سازماندهی آنها دارند. انجمنهای علمی یا گروههای فرهنگی توسط دانشجویان تشکیل میشود و برنامههایی پیشنهاد میکنند که ما نیز طبق نیازهای آنها امکانات لازم را برای اجرای این فعالیتهای علمی یا فرهنگی فراهم میکنیم.
وی افزود: در دانشگاه بینالمللی سوره، مهمترین ویژگی همان فضای عاطفی و معنوی است که در هر دو دانشکده هنر و معماری به چشم میخورد. اگر به سایت و سامانه این دانشگاه مراجعه کنید، میتوانید اطلاعات بیشتری درباره اساتید و توانمندیهای آنها به دست آورید.
رئیس دانشکده فرهنگ و ارتباطات گفت: ما در اینجا دورههای کارشناسی را بر اساس برنامههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت نظری پیش میبریم، اما علاوه بر آن، برنامههای اختصاصی دیگری با همکاری اساتید باتجربه داریم. این اساتید در حوزههای عملی فعالیت میکنند و دانشجویان را به مکانهایی میبرند که مهارتآموزی لازم را در آنجا تجربه کنند. همچنین اردوهای آموزشی و برنامههایی برگزار میشود که براساس نیاز دانشجویان طراحی و اجرا شدهاند.
وی ادامه داد: روزنامهنگاری امروز بسیار وابسته به فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی شده و نسبت به چند دهه قبل دستخوش تحولاتی عظیم شده است. امکانات و تسهیلات بسیار بیشتری فراهم شده و نوعی همگرایی میان شبکههای اجتماعی، خبرگزاریها، مطبوعات، رسانههای جریان اصلی مانند رادیو و تلویزیون و حتی رسانههایی که به عنوان «رسانههای جایگزین» شناخته میشوند وجود دارد. البته، من معتقدم که اینها همه بخشی از رسانههای همگرا هستند، اما همچنان منابع خبرنگاران حرفهای اهمیت و اعتبار بالایی دارند.
مسعودی گفت: در تلاش هستیم تا دانشجویان بتوانند با بهرهگیری از آموزههای خود، اعتباری ارزشمند کسب کنند؛ چه به عنوان خبرنگار، چه کارشناس روابط عمومی، یا حتی یک متخصص امور فرهنگی. در نهایت هدف ما این است که دانشجویان با دانش و مهارتی کاربردی وارد دنیای حرفهای شوند.
