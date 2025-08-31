به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین آهی، مشاور رئیس‌جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها، عصر یکشنبه در جمع فعالان رسانه‌ای خراسان جنوبی اظهار داشت: اصحاب رسانه وجدان بیدار جامعه هستند و اگر رسانه‌ها زنده نباشند، جامعه نیز زنده نخواهد بود.

مشاور رئیس جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها با اشاره به نقش رسانه‌ها در فضای سیاسی و فرهنگی کشور افزود: در دوره‌ای که روزنامه‌ها محتوای غنی تولید می‌کردند، جامعه ساعت‌ها درگیر خواندن مطالب آن‌ها می‌شد.

آهی افزود: امروز نیز رسانه‌ها باید همان جدیت و مسئولیت‌پذیری را داشته باشند و نقد بی‌پرده را دنبال کنند.

وی با بیان اینکه وفاق به معنای تقسیم چند کرسی میان جریان‌های سیاسی نیست، خاطرنشان کرد: وفاق یعنی همه جریان‌ها چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب با زبان مشترک کنار هم بنشینند، نقد یکدیگر را تحمل کنند و برای حل مشکلات کشور به راه‌حل مشترک برسند.

وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در انتخابات بارها تأکید کرده‌اند که حتی کسانی که نظام جمهوری اسلامی را قبول ندارند نیز برای ایران پای صندوق رأی بیایند و این همان معنای وفاق و مسئولیت‌پذیری در برابر کشور است.

مشاور رئیس‌جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های خراسان جنوبی گفت: سرمایه اصلی این استان، سرمایه انسانی جوان، فرهیخته و دانشمند آن است.

آهی اظهار کرد: اگر این ظرفیت‌ها به درستی معرفی و همگرایی تشکل‌های سیاسی و اجتماعی حفظ شود، هیچ مسئولی نمی‌تواند مسیر توسعه استان را نادیده بگیرد.

وی افزود: برای نخستین بار در دولت چهاردهم، نگاه به استان‌های مرزی صرفاً امنیتی نیست و این مناطق فرصتی برای توسعه‌اند.

مشاور رئیس جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها گفت: نقد آزاد رسانه‌ها بدون لکنت، فرصتی است تا جامعه آگاه‌تر شود و مدیران با روزآمدی بیشتری عمل کنند. این همان مسیر بزرگی است که خراسان جنوبی می‌تواند در دولت چهاردهم تجربه کند.

آهی تأکید کرد: پیشنهاد ما بر این است که منطقه اقتصادی ویژه ایران و افغانستان ایجاد شود.