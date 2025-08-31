خراسان جنوبی باید از حاشیه به متن توسعه ایران بیاید

به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین آهی شامگاه یکشنبه در نشست شورای اداری خراسان جنوبی اظهار داشت: حضور در این استان نشان داد که خراسان جنوبی با وجود استعدادها و سرمایههای انسانی و اقتصادی ارزشمند، تاکنون آنگونه که شایسته است در سطح ملی معرفی نشده است.
وی افزود: در دو روزی که در استان حضور داشتم، با جوانان فرهیخته، نخبگان و ظرفیتهای بزرگی مواجه شدم که متأسفانه کمتر دیده و شنیده شدهاند؛ در حالیکه این نیروها میتوانند نقشی اساسی در مسیر توسعه کشور ایفا کنند.
مشاور رئیسجمهور با اشاره به سلام گرم دکتر پزشکیان به مردم خراسان جنوبی گفت: رئیسجمهور دولتی مردمی را پایهگذاری کرده که مأموریت اصلی آن شنیدن مستقیم صدای جامعه و میدان دادن به تشکلها و نیروهای نخبه است.
آهی ادامه داد: برای نخستینبار بعد از انقلاب، رئیسجمهور در حوزه احزاب و تشکلها مشاور ویژه منصوب کرده است تا دغدغهها و برنامههای جوانان و فعالان اجتماعی بدون واسطه به سطح دولت منتقل شود.
وی با تأکید بر اینکه برچسب «کمبرخورداری» نباید معرف خراسان جنوبی باشد، تصریح کرد: برخورداری اصلی این استان نیروی انسانی آن است و باید از فرصتهای مرزی، معدنی و فرهنگی استان بهعنوان پیشران توسعه شرق کشور استفاده شود.
مشاور رئیسجمهور بیان کرد: دولت چهاردهم نگاه ویژهای به استانهای مرزی دارد و اعتقاد دارد نسخه واحد برای همه استانها کارآمد نیست؛ به همین دلیل رئیسجمهور تأکید کرده است که اختیارات ویژه به استانداران تفویض شود تا بتوانند متناسب با شرایط بومی و ظرفیتهای محلی تصمیمگیری کنند.
وی گفت: استفاده از ظرفیت اقوام و مذاهب مختلف در مدیریت کشور، از جمله انتصاب استانداران اهل سنت و بانوان در سطوح وزارتخانهها، نشانه نگاه عدالتمحور و شایستهسالار دولت چهاردهم است.
آهی تأکید کرد: خراسان جنوبی باید در مجلس و سطح ملی پررنگتر دیده شود و نمایندگان استان در دفاع از توانمندیهای این خطه نقشآفرین باشند.
وی افزود: اگر همه جریانهای سیاسی و اجتماعی، چه اصولگرا و چه اصلاحطلب و حتی کسانی که به دولت رأی ندادهاند، در کنار هم قرار گیرند و با گفتوگوی مشترک راهحلهای مشترکی ارائه دهند، مسیر توسعه استان هموار خواهد شد.
مشاور رئیسجمهور گفت: مردم ایران باید بیش از گذشته با فرهنگ، تاریخ و سرمایه انسانی خراسان جنوبی آشنا شوند؛ استانی که میتواند از حاشیه خارج شده و در متن توسعه پایدار ایران جایگاه واقعی خود را بیابد.
