خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- امیرماهان محمدی یکتا: خواهران ناطقی، دو دانش‌آموز نخبه برتر کنکور ۱۴۰۴ از اسلامشهر، در گفت‌وگویی صمیمی با خبرنگار مهر، ضمن قدردانی از حمایت‌های خانواده، اساتید و کادر مدرسه، توصیه‌هایی برای موفقیت در کنکور به داوطلبان ارائه کردند، آنها تأکید کردند که اراده، پشتکار و برنامه‌ریزی دقیق، حتی در مواجهه با موانع، می‌تواند راه را برای کسب موفقیت هموار کند.

*راز موفقیت خواهران ناطقی در کنکور ۱۴۰۴ چیست؟

خواهران ناطقی با اشاره به مسیر دشوار اما شیرین موفقیت در کنکور، اظهار داشتند: توصیه ما به داوطلبان این است که حتماً استقامت داشته باشند و در این مسیر خسته نشوند. ممکن است سختی‌هایی پیش بیاید و لازم باشد از برخی علایق مانند تفریحات یا گشت‌وگذار صرف‌نظر کنند، اما اگر هدف‌گذاری درستی داشته باشند، خود این مسیر به علاقه آنها تبدیل می‌شود و دیگر سخت نخواهد بود.

*نقش خانواده و اساتید در موفقیت این دانش‌آموزان نخبه چقدر مهم بود؟

آن‌ها با تأکید بر اهمیت قدردانی از زحمات دیگران، افزودند: اولین توصیه ما این است که قدر زحمات خانواده، دبیران و اساتید را بدانند. باید تا جایی که توان دارند تلاش کنند، زیرا این خودشان و خانواده‌هایشان هستند که از موفقیت لذت خواهند برد. اراده دانش‌آموز حرف اول را می‌زند.

*آیا امکانات مدرسه یا اراده دانش‌آموزان تأثیر بیشتری در موفقیت دارد؟

این دو دانش‌آموز نخبه گفتند: امکانات قطعاً تأثیرگذار است، اما به نظر ما، اراده دانش‌آموز و همکاری صمیمانه با اساتید مهم‌تر است. وقتی دانش‌آموز و استاد با محبت و علاقه کار کنند، این همکاری حتی از کمبود امکانات پیشی می‌گیرد.

*خواهران ناطقی چگونه از زحمات مدرسه و کادر آموزشی قدردانی کردند؟

خواهران ناطقی با قدردانی از نقش مدرسه، اظهار داشتند: نقش مدرسه در موفقیت ما غیرقابل‌انکار بود. از همه پشتیبان‌ها و کادر مدرسه که از ما بیشتر پای کار بودند، تشکر می‌کنیم. آن‌ها در همه سختی‌ها همراهمان بودند و این مسیر را برایمان هموار کردند.

*چگونه می‌توان با وجود موانع، مسیر موفقیت در کنکور را طی کرد؟

آن‌ها افزودند: موفقیت بدون مانع به دست نمی‌آید. همیشه موانعی وجود دارد، اما نباید به دنبال بهانه بود یا مشکلات را گردن دیگران انداخت. باید گفت با وجود سختی‌ها، من می‌توانم. هنر آن است که در میان سختی‌ها، مانند ماه در آب، درخشش خود را نشان دهید.

*اهمیت حمایت آموزش و پرورش در موفقیت دانش‌آموزان چیست؟

در پایان، خواهران ناطقی با تشکر از حمایت‌های آموزش و پرورش، اظهار داشتند: از فضایی که در اختیار ما قرار گرفت و تلاش‌هایی که برای موفقیت دانش‌آموزان انجام می‌شود، قدردانی می‌کنیم. درخواست ما این است که از مجموعه‌هایی که با علاقه و خستگی‌ناپذیر کار می‌کنند، حمایت بیشتری شود.

این گفتگو نشان‌دهنده نقش اراده، حمایت‌های خانوادگی و تلاش بی‌وقفه اساتید در موفقیت دانش‌آموزان است. خواهران ناطقی با تأکید بر کنار گذاشتن بهانه‌ها و تمرکز بر هدف، الگویی برای داوطلبان کنکور آینده ارائه کردند.