لزوم نگاه ویژه دولت به پروژه های زیربنایی و صنایع تبدیلی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه زیراچی، مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان جنوبی عصر یکشنبه در نشست مدیران رسانه با مشاور رئیس‌جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها با اصحاب رسانه جنوبی با اشاره به جایگاه و ظرفیت رسانه‌های خراسان جنوبی، خواستار توجه جدی دولت به تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از رسانه‌های محلی شد.

مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان جنوبی افزود: مردم خراسان جنوبی روحیه سخت کوشی را دارند و عشق مردم به وطن سرمایه ای ارزشمند برای جمهوری اسلامی است.

وی با اشاره به فعالیت گسترده رسانه‌ها در خراسان جنوبی اظهارکرد: در خراسان جنوبی حدود ۲۸۰ خبرنگار در سامانه جامع رسانه‌های کشور ساماندهی شده‌اند که در قالب ۱۴۰ رسانه شامل مطبوعات، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری و نمایندگی روزنامه‌های ملی فعالیت می‌کنند.

زیراچی گفت: خانه مطبوعات استان نیز از معدود خانه‌های مطبوعات کشور است که دارای ساختمان و فضای مستقل بوده و رسانه‌ها در فضایی همدل و همسو برای توسعه استان قلم می‌زنند.

مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان جنوبی ضمن قدردانی از نگاه رسانه‌ای مهندس هاشمی استاندار خراسان جنوبی گفت: ایشان با بازدید از مجموعه رسانه‌ها و طرح مطالبات رسانه‌ای در شورای اداری، فضایی جدید در جهت پاسخگویی مدیران ایجاد کردند، هرچند هنوز نیاز است برخی مدیران با جدیت بیشتری در این مسیر گام بردارند.

زیراچی با بیان اینکه مهندس هاشمی در طول ۲۸۰ روز حضور خود اقدامات شاخصی در استان انجام داد، تأکید کرد: نگاه ایشان به مباحث زیربنایی از جمله طرح راه‌آهن و طرح انتقال آب قابل توجه بوده و انتظار داریم دولت توجه ویژه‌ای به این پروژه‌ها داشته باشد.

وی یکی از چالش‌های مهم استان را ضعف در صنایع تبدیلی و تکمیلی عنوان کرد و گفت: ضروری است همان‌طور که دولت به واگذاری تصدی‌گری‌ها تأکید دارد، شرکت‌های دولتی در زمینه سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و صنایع تبدیلی استان ورود جدی داشته باشند.

مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان جنوبی با اشاره به نگاه اقتصادی استاندار خراسان جنوبی افزود: بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، خراسان جنوبی کمترین نرخ بیکاری، پایین‌ترین نرخ تورم و بالاترین امنیت سرمایه‌گذاری را دارد که این امر بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم کرده است.

وی در پایان خطاب به مشاور رئیس‌جمهور تصریح کرد: از دولت انتظار داریم برنامه‌ای ویژه برای تقویت رسانه‌های محلی در نظر بگیرد تا این رسانه‌ها بتوانند به‌عنوان صدایی رسا در جذب سرمایه‌گذار و معرفی ظرفیت‌های خراسان جنوبی و پیگیری مطالبات و دغدغه های مردم استان ایفای نقش کنند.