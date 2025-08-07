خبرنگاران بازوی توسعه خراسان جنوبی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه زیراچی، مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان جنوبی شب گذشته در جلسه شورای اداری استان، با اشاره به نقش مهم رسانهها در مسیر پیشرفت استان، گفت: خبرنگاران باید به عنوان بازوی توسعه دیده شوند.
وی افزود: روز خبرنگار یادآور جایگاه والای کسانی است که دل در گرو آگاهی مردم و پیشرفت کشور دارند و امروز رسانهها در خط مقدم جهاد تبیین و روایتگری صحیح ایستادهاند.
زیراچی با تشریح رویکرد جدید خانه مطبوعات اظهار داشت: در ششماهه گذشته تلاش شده این نهاد صنفی از یک ساختار صرفاً اداری، به یک بازوی حرفهای در مدیریت ارتباط رسانهای استان تبدیل شود.
وی مشارکت خانه مطبوعات در ستاد خدمات سفر نوروزی را نخستین آزمون این رویکرد دانست و افزود: با همراهی دستگاههای اجرایی ذیربط و خبرنگاران، محتواهایی جریانساز در سطح ملی تولید شد که مورد تقدیر وزیر میراث فرهنگی نیز قرار گرفت.
مدیرعامل خانه مطبوعات تأکید کرد: این تجربه نشان داد اگر همافزایی میان رسانه و مدیران شکل بگیرد، رسانه میتواند موتور محرک توسعه استان باشد.
وی از برگزاری تورهای خبرنگاری در مناطق مختلف استان با همکاری استانداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد و گفت: در این تورها تلاش شد تصویری واقعی از ظرفیتها، چالشها و پیشرفتهای استان از نگاه خبرنگاران به جامعه منتقل شود.
زیراچی با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب در موضوع جهاد تبیین تصریح کرد: اطلاعرسانی صحیح هم واجب شرعی است و هم تکلیف قانونی و این مأموریت امروز بیش از گذشته به خبرنگاران متعهد محلی سپرده شده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای رسانهای استان گفت: هماکنون بیش از ۲۰۰ خبرنگار عضو رسمی خانه مطبوعات در مناطق مختلف استان فعالیت میکنند؛ خبرنگارانی که با وجود شرایط دشوار جغرافیایی، دلسپرده به توسعه خراسان جنوبی هستند.
مدیرعامل خانه مطبوعات با تأکید بر ضرورت نگاه توسعهمحور به رسانهها بیان داشت: اگر چه خبرنگاران نقدهایی هم می نویسند اما نیت آنها چیزی جز دلسوزی برای آینده استان نیست.
وی با اشاره به تأکید رئیسجمهور، مبنی بر اطلاعرسانی شفاف و بیواسطه خدمات دولت، اظهار کرد: مدیران باید ارتباطی مستقیم، مسئولانه و همدلانه با رسانهها داشته باشند تا بتوانند در تحقق الگوی حکمرانی با مردم، از ظرفیت رسانه بهره بگیرند.
زیراچی افزود: در شرایطی که ملت ایران و مردم استان، دومین جنگ تحمیلی و جنگ رسانهای و ترکیبی را نیز پشت سر گذاشتهاند، زمان آن رسیده است که سرمایه اجتماعی را به عزت اجتماعی تبدیل کنیم.
وی در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی و شهید فرهادی از نگاه حمایتگرانه استاندار خراسان جنوبی به رسانهها و همکاری دستگاههایی که خبرنگاران را شریک توسعه میدانند، قدردانی کرد و گفت: امیدوارم در سالی که به نام «سرمایه گذاری برای تولید» مزین شده است، شاهد رشد سرمایه رسانهای در توسعه پایدار استان باشیم.
