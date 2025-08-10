به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه زیراچی ظهر امروز در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار که به همت استانداری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانه مطبوعات برگزار شد، با گرامیداشت یاد و نام شهید محمود صارمی، شهید فرهادی و همه شهدای رسانه، اظهار داشت: این شهیدان نشان دادند که در مسیر حقیقت، هر هزینه‌ای ارزشمند است، چرا که آینده را می‌سازد.

وی افزود: امسال روز خبرنگار حال و هوای متفاوتی دارد؛ برای نخستین بار با نگاه حمایتی استاندار، این فرصت فراهم شد تا صدای جامعه رسانه در شورای اداری استان بی‌واسطه به گوش مدیران برسد و همچنین مقام عالی استان برای اولین بار پای مزار شهید خبرنگار استان حاضر شدند و به پیشکسوتان و خبرنگاران فقید ادای احترام کردند.

مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان جنوبی گفت: این اقدامات نشان می‌دهد که رسانه در نگاه مدیریت ارشد استان، تنها یک ناقل خبر نیست، بلکه شریک و همراه مسیر توسعه است.

زیراچی با بیان اینکه خراسان جنوبی به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی هرگز هدف مستقیم دشمن در جنگ تحمیلی هشت ساله و جنگ ۱۲ روزه نبوده، افزود: این امنیت پایدار باید به سرمایه اقتصادی و فرصت توسعه تبدیل شود و خبرنگاران بهترین راویان این ظرفیت هستند.

وی ادامه داد: برگزاری ستادهای خبری، تورهای رسانه‌ای برای بازدید از پروژه‌های بزرگ و پیشنهاد برگزاری جشنواره سالانه «داستان توسعه خراسان جنوبی» از اقدامات و برنامه‌هایی است که می‌تواند روایت‌های دقیق و امیدآفرین از مسیر پیشرفت استان ارائه دهد.

مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان جنوبی با اشاره به سپردن گزارش‌های فصلی عملکرد رسانه ای مدیران به خانه مطبوعات گفت: این کار به معنای شفافیت و پاسخگویی است و پیشنهاد می‌کنیم این شاخص در جشنواره شهید رجایی نیز به‌عنوان سنجه رسمی ارزیابی عملکرد مدیران لحاظ شود.

وی افزود: امروز پروژه‌هایی مانند راه‌آهن، انتقال آب، فعال‌سازی نیروگاه طبس و سرمایه‌گذاری‌های کلان در حال اجراست که تنها طرح‌های عمرانی نیستند، بلکه روایت امید هستند و این روایت باید به گوش همه برسد.

زیراچی با بیان اینکه کاهش نرخ بیکاری، ثبت کمترین تورم کشور و دستیابی به بالاترین امنیت سرمایه‌گذاری در سال گذشته نتیجه پیگیری‌های جهادی مدیریت استان و مطالبه‌گری رسانه‌هاست، گفت: ما باور داریم موفقیت دولت، موفقیت نظام و مردم است و رسانه‌ها باید همچنان با روحیه مسئولانه این مسیر را ادامه دهند.

مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان جنوبی در پایان با قدردانی از تلاش خبرنگاران استان خاطرنشان کرد: دغدغه‌های شما دغدغه‌های ماست و امیدواریم با مرجعیتی که به خانه مطبوعات داده شده، مسیر برای تغییرات مثبت در حوزه رسانه و توسعه استان هموارتر شود.