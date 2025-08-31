به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین دشتی ظهر یکشنبه در آئین تودیع و معارفه فرمانده سپاه استان قم با اشاره به فلسفه و رسالت انقلاب اسلامی، گفت: یکی از بزرگ‌ترین برکات انقلاب اسلامی، بازگرداندن دین به عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی انسان است. در زمانی که نظریه جدایی دین از سیاست در دنیا تبلیغ و ترویج می‌شد، انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) آمد تا این نظریه را باطل کرده و دین را به متن زندگی مردم بازگرداند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان قم افزود: انقلاب اسلامی با رویکردی عمیق و ریشه‌دار، نشان داد که دین نه‌تنها از سیاست جدا نیست، بلکه می‌تواند سیاست، فرهنگ، اقتصاد و همه ابعاد زندگی بشر را سامان ببخشد و این انقلاب، مبتنی بر آموزه‌های مکتب اهل‌بیت (ع) و با پشتوانه ایمان مردم، توانست جهانیان را متوجه ظرفیت‌های نهفته در حکمرانی دینی کند.

حجت‌الاسلام دشتی در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه سپاه پاسداران در تحقق این اهداف، اظهار داشت: سپاه از همان روزهای آغازین انقلاب، با تکیه بر روحیه جهادی، ایمان راسخ و اعتماد به ظرفیت‌های داخلی، وارد میدان شد و امروز نیز به‌عنوان نهادی پیشرو، توانسته پیوندی سازنده میان دین، دانش، تخصص و خدمت صادقانه ایجاد کند.

وی خاطرنشان کرد: امروز آنچه کشور را در برابر دشمنان مصون نگه داشته، همین تلفیق مبارک دین و علم در سایه مدیریت جهادی است و مدیریت جهادی مفهومی فراتر از صرفاً تلاش شبانه‌روزی است؛ این نوع مدیریت یعنی ایثار، اخلاص، تصمیم‌گیری انقلابی، ساده‌زیستی و نگاه به آینده انقلاب اسلامی.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرمانده سابق سپاه استان قم، تصریح کرد: سردار محمدرضا موحد از جمله فرماندهانی بود که مصداق بارز یک مدیر جهادی محسوب می‌شود. او با روحیه‌ای خستگی‌ناپذیر و تواضعی مثال‌زدنی، در خدمت به انقلاب، مردم و ولایت لحظه‌ای درنگ نکرد. حضور او در میدان، چه در عرصه فرهنگی و اجتماعی و چه در مواقع بحرانی مانند مقابله با کرونا یا بحران‌های معیشتی، همواره امیدبخش و اثربخش بود.

وی ادامه داد: عملکرد جهادی و مردمی سردار موحد باید الگویی برای همه مسئولان باشد. مردمی بودن، پاسخ‌گویی، دلسوزی و پایبندی به ارزش‌های انقلاب از ویژگی‌های بارز ایشان بود که آثار آن در نقاط مختلف استان مشهود است.

حجت‌الاسلام دشتی همچنین با اشاره به انتصاب سردار فتح‌الله جمیری به فرماندهی سپاه قم اظهار امیدواری کرد: حضور سردار جمیری، که سابقه‌ای درخشان در عرصه‌های مدیریتی، نظامی و فرهنگی دارد، قطعاً منشأ خیر و برکت برای استان قم خواهد بود و ایشان نیز با روحیه جهادی و انقلابی خود می‌توانند مسیر پیشرفت، تعالی و خدمت‌رسانی به مردم را با قوت بیشتری دنبال کنند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان قم در پایان تأکید کرد: امروز بیش از گذشته نیازمند احیای روحیه انقلابی، مدیریت جهادی و وحدت میان نیروهای انقلابی هستیم و اگر می‌خواهیم انقلاب اسلامی به تمدن نوین اسلامی منتهی شود، باید همه ما در هر مسئولیتی که داریم، جهادگر میدان عمل باشیم.