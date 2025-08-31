به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتحالله جمیری ظهر یکشنبه در مراسم معارفه فرمانده جدید سپاه استان قم ضمن تسلیت ایام شهادت امام حسن عسکری (ع) و تبریک آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج)، اظهار کرد: در این روز بزرگ و تاریخی، شکرگزار نعمتی هستیم که خداوند متعال با قرار دادن ما در جوار کریمه اهلبیت (س)، نصیبمان ساخته است. افتخار خدمت و خادمی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) توفیقی عظیم است که باید قدردان آن باشیم.
فرمانده جدید سپاه استان قم با اشاره به جایگاه حرم مطهر بانوی کرامت در تاریخ تشیع و انقلاب اسلامی افزود: تاریخ گواه است که شخصیتهایی چون حضرت آیتالله مرعشی نجفی با توسل به حضرت معصومه (س)، در جستجوی رحمت الهی بودهاند. امیدواریم ما نیز در مسیر خدمت به اهلبیت (ع) و مردم مؤمن، خادمانی شایسته باشیم.
فرمانده سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) با اشاره به اهمیت قم در معادلات سیاسی، فرهنگی و دینی کشور تصریح کرد: قم، شهر علم و بصیرت، همان جایی است که نهال انقلاب اسلامی در آن غرس شد و امروز نیز در استمرار راه انقلاب و تحقق گفتمان اسلامی، نقشی بیبدیل دارد و پرچم «لا اله الا الله، محمد رسولالله» از همین شهر به اهتزاز درآمده و بر بلندای قلههای جهانی خواهد درخشید.
سردار جمیری ادامه داد: قدر این نعمت بزرگ را باید بدانیم و همواره شکرگزار باشیم که فرصت خدمت در این خطه مقدس برای ما فراهم شده است. انشاءالله با توکل بر خدا و تبعیت از رهبری معظم انقلاب، در مسیر خدمت به اهلبیت (ع) و مردم پیشگام خواهیم بود.
وی ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، تأکید کرد: امروز همه ما—از علما و مراجع تا مسئولان نظامی و غیرنظامی، از مردان تا زنان در یک نقطه به اشتراک میرسیم و آن بسیجی بودن است و روحیه بسیجی، یعنی خدمت بیمنت، اخلاص، ایثار و پایبندی به آرمانهای انقلاب.
فرمانده جدید سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) با اشاره به ضرورت تلاش همگانی در مسیر تمدنسازی اسلامی گفت: با همت و اراده جمعی، میتوانیم گامهای مؤثری در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی برداریم و خدمت به مردم را، که رسالت اصلی ماست، با قدرت ادامه دهیم.
